Заместитель министра цифрового развития РФ Андрей Зарепин оценил на себе работу «умной» челябинской песочницы, сделав это вслед за президентом Владимиром Путиным. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регионального оператора «Сколково», компании IT-Park74, делегация министерства побывала в Челябинске.
«Гости погрузились в мир передовых интерактивных разработок. Им представили ключевые продукты компании: интерактивную песочницу, интерактивный физкультурный комплекс, а также Умное зеркало логопеда ArtikMe», пояснили в IT-Park74.
Визит стал логическим продолжением секции челябинского производителя «Инновации детям» на форуме — «Бережная цифра». На мероприятии говорили о подходах к использованию технологий без вреда для психического и физического здоровья детей. Концепция «бережной цифры» предлагает альтернативу агрессивной цифровизации. Вместо пассивного потребления контента предполагается активное взаимодействие с дополненной реальностью, физическими объектами и живыми эмоциями.
Вместе с замминистра в гостях у челябинцев побывали директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры РФ Татьяна Трубникова и региональный министр Игорь Фетисов. Основатель компании Дмитрий Андреев представил им стратегию развития. Она включает в себя создания инклюзивных образовательных решений и системы реабилитации для детей и взрослых.
Весной 2024 года Путин оценил функционал интерактивной песочницы на форуме «Сильные идеи для нового времени». В октябре набсовет регионального Фонда развития промышленности решил поддержать проект, выделив на его развитие 13 млн рублей.
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