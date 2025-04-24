24 апреля 2025

Замминистра РФ залез в Челябинске в «умную» песочницу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Замминистра минцифры РФ Андрей Зарепин испытал возможности интерактивной песочницы
Замминистра минцифры РФ Андрей Зарепин испытал возможности интерактивной песочницы Фото:

Заместитель министра цифрового развития РФ Андрей Зарепин оценил на себе работу «умной» челябинской песочницы, сделав это вслед за президентом Владимиром Путиным. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регионального оператора «Сколково», компании IT-Park74, делегация министерства побывала в Челябинске.

«Гости погрузились в мир передовых интерактивных разработок. Им представили ключевые продукты компании: интерактивную песочницу, интерактивный физкультурный комплекс, а также Умное зеркало логопеда ArtikMe», пояснили в IT-Park74.

Визит стал логическим продолжением секции челябинского производителя «Инновации детям» на форуме — «Бережная цифра». На мероприятии говорили о подходах к использованию технологий без вреда для психического и физического здоровья детей. Концепция «бережной цифры» предлагает альтернативу агрессивной цифровизации. Вместо пассивного потребления контента предполагается активное взаимодействие с дополненной реальностью, физическими объектами и живыми эмоциями.

Вместе с замминистра в гостях у челябинцев побывали директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры РФ Татьяна Трубникова и региональный министр Игорь Фетисов. Основатель компании Дмитрий Андреев представил им стратегию развития. Она включает в себя создания инклюзивных образовательных решений и системы реабилитации для детей и взрослых.

Весной 2024 года Путин оценил функционал интерактивной песочницы на форуме «Сильные идеи для нового времени». В октябре набсовет регионального Фонда развития промышленности решил поддержать проект, выделив на его развитие 13 млн рублей.

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Заместитель министра цифрового развития РФ Андрей Зарепин оценил на себе работу «умной» челябинской песочницы, сделав это вслед за президентом Владимиром Путиным. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регионального оператора «Сколково», компании IT-Park74, делегация министерства побывала в Челябинске. «Гости погрузились в мир передовых интерактивных разработок. Им представили ключевые продукты компании: интерактивную песочницу, интерактивный физкультурный комплекс, а также Умное зеркало логопеда ArtikMe», пояснили в IT-Park74. Визит стал логическим продолжением секции челябинского производителя «Инновации детям» на форуме — «Бережная цифра». На мероприятии говорили о подходах к использованию технологий без вреда для психического и физического здоровья детей. Концепция «бережной цифры» предлагает альтернативу агрессивной цифровизации. Вместо пассивного потребления контента предполагается активное взаимодействие с дополненной реальностью, физическими объектами и живыми эмоциями. Вместе с замминистра в гостях у челябинцев побывали директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры РФ Татьяна Трубникова и региональный министр Игорь Фетисов. Основатель компании Дмитрий Андреев представил им стратегию развития. Она включает в себя создания инклюзивных образовательных решений и системы реабилитации для детей и взрослых. Весной 2024 года Путин оценил функционал интерактивной песочницы на форуме «Сильные идеи для нового времени». В октябре набсовет регионального Фонда развития промышленности решил поддержать проект, выделив на его развитие 13 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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