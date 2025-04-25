Лукашенко посоветовал Польше и Литве не «беситься» из-за мигрантов в Белоруссии

Польша и Литва не должны поддаваться панике из-за трудовых мигрантов в Белоруссии. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко.
«Поляки и литовцы пусть успокоятся. От нас никакие афганцы, никакие туркмены, узбеки и таджики не уедут. Они будут у нас жить и работать, которых мы примем. Поэтому им беситься там не надо», — передает слова Лукашенко агентство Белта. Он отметил, что белорусские власти должны использовать имеющиеся трудовые ресурсы, и мигранты приезжают не только из южных стран бывшего СССР, но и из России, Литвы и даже Польши.
Лукашенко также отметил, что не стоит беспокоиться о мигрантах из третьих стран, в частности, из Пакистана. Он призвал польские и литовские власти успокоиться по этому поводу.
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