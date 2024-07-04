Свердловские экс-полицейские, попавшие под суд, уехали на фронт

Трое бывших полицейских из Екатеринбурга Александр Темников, Руслан Бубович и Николай Могильников, попавшие под суд, отправились на спецоперацию на Украине. Об этом сообщил осведомленный источник.
Темников занимал должность начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД. Могильников и Бубович — его подчиненные. На фронт они отправились в качестве добровольцев, пишет «Коммерсант», ссылаясь на инсайдера. В Ленинском районном суде сообщили URA.RU, что дело Темников было приостановлено и выделено в отдельное производство.
Другими фигурантами уголовного дела являются еще двое бывших силовиков — Максим Попов и Данил Островский (он единственный, кому также вменяется статья за сексуальное насилие). По данным издания, они отказались от идеи участвовать в СВО.
О задержании Темникова стало известно 9 февраля 2023 года. Следствие считает, что он брал взятки за отказ в возбуждении уголовного дела по преступлениям о распространении наркотиков. Другим экс-силовикам вменяют превышение должностных полномочий. В январе 2021 года Темников и его подчиненные задержали девушку и парня, которых подозревали в хранении наркотиков. Позднее они якобы избили их в отделе полиции. Судебное разбирательство началось в конце октября прошлого года.
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