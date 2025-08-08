В Екатеринбурге загорелась квартира на улице Белореченская, 16. Огонь охватил личные вещи жителей в квартире на четвертом этаже. В итоге из-за пожара один человек пострадал, его доставили в больницу. Информацию об этом подтвердили URA.RU подтвердили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
«До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе 5 детей. Пострадал 1 человек. В тушении пожара были задействованы 9 единиц техники, 20 человек личного состава», — рассказали в ведомстве.
Спасатели вывели из дома шесть человек. Одного из них пришлось спускать на пожарной лестнице
