В Екатеринбурге загорелась квартира на улице Белореченская
Пожарные вывели из дома шесть человек
Пожарные вывели из дома шесть человек

В Екатеринбурге загорелась квартира на улице Белореченская, 16. Огонь охватил личные вещи жителей в квартире на четвертом этаже. В итоге из-за пожара один человек пострадал, его доставили в больницу. Информацию об этом подтвердили URA.RU подтвердили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе 5 детей. Пострадал 1 человек. В тушении пожара были задействованы 9 единиц техники, 20 человек личного состава», — рассказали в ведомстве.

Спасатели вывели из дома шесть человек. Одного из них пришлось спускать на пожарной лестнице

