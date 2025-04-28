Зарубежный театр едет в Екатеринбург с громкой премьерой

В Екатеринбург с гастролями приедет государственный русский театр драмы им. Ф. А. Искандера (Абхазия). Зрители увидят как классическую постановку «Отцы и дети», так и комедию «Пастух Махаз», которую показывали лишь в Ростове-на-Дону. Об этом рассказал директор театра Ираклий Хинтба.
«„Пастух Махаз“ — один из самых популярных спектаклей нашего театра, отыграли его больше 20 раз на аншлагах в Абхазии. Это скорее абхазская комедия, но это спектакль поставлен по Фазилю Искандеру. Искандер — это наше общее достояние, как он сам себя называл, „русский писатель абхазской национальности“. Он воплощение общего культурного пространства, которое мы стараемся укреплять общими силами. В этом спектакле есть абхазский колорит, но он говорит об универсальных ценностях», — пояснил Хинтба.
Зрители познакомятся с историей немногословного крестьянина, который отомстил обидчику своих дочерей. В постановке поднимаются темы о чести и долге, искупительной жертве во имя высшей правды и силе клятвы. Спектакль покажут 7 мая.
Также 6 мая екатеринбуржцы увидят «Отцов и детей» по одноименному роману Ивана Тургенева. Несмотря на то, что в основе классический сюжет, в нем пробивается абхазский темперамент. Все постановки покажут в Театре юного зрителя.
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