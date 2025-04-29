Ветеран СВО попал в шорт-лист престижной пермской премии

Ветеран СВО Радик Ахметчин вошел в тройку кандидатов на получение Строгановской премии. За него внесли более 230 голосов. Об этом говорится в сообществе Пермского землячества и организаторов премии в соцсети «ВКонтакте».
«Радик Ахметчин поборется за премию с Владимиром Костицыным и Геннадием Кузьмицким. Все они претендуют выиграть в номинации „За честь и достоинство“», — говорится в сообществе землячества.
Также премия будет вручена в номинациях «За высокие достижения в области культуры и сохранении культурного наследия Прикамья» и «За высокие достижения в сфере образования и воспитание молодежи». Итоги будут подведены в конце мая.
Радик Ахметчин родился 26.05.1974 в д. Поляна Курганской области, образование неоконченное высшее юридическое, майор милиции в отставке. Он пошел служить добровольцем в БАРС-14 (Западная группа войск, 20А, 150 дивизия). В зоне СВО служил с апреля 2023 по июнь 2024года. В БАРС-14 дослужился до командира роты — заместителя командира отряда по боевой части. За смелые и решительные действия при штурме Макеевки в октябре 2023 был награжден орденом Мужества. В июне 2024 года в ходе разведывательных действий был тяжело ранен. Представлен к очередному ордену Мужества.
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