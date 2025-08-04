Хозяин руин лыжной базы в бору Челябинска не смог оспорить запрет на их продажу

Арбитражный суд Челябинской области отклонил жалобу ООО «Теремок» на обеспечительные меры, запрещающие продавать на торгах развалины лыжной базы в городском бору. Информация размещена в картотеке дел.
«В удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью „Теремок“ об отмене обеспечительных мер отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью „Теремок“ в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 30 000 руб. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме в апелляционную инстанцию», — говорится в определении суда.
Объекты, ставшие предметом спора, расположены на улице Лесопарковой. Площадь заброшенных зданий составляет более 878 и 403 квадратных метров. Площадь земельного участка — 32 сотки. Имущество было арестовано из-за долгов ООО «Теремок».
В суд с заявлением признать разрушенные здания в городском бору аварийными ранее обратилась администрация Челябинска. Глава Челябинска Алексей Лошкин заявил, что страшные развалины представляют опасность для людей. «Регулярно вижу эти страшные развалины, которые представляют серьезную опасность для людей и портят внешний вид уникального памятника природы», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале. Суд удовлетворил требования мэрии, однако ответчик обжаловал это решение.
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