Примаков: Германия по-хамски отстраняет Россию от мероприятий по Дню Победы

Глава Россотрудничества Евгений Примаков раскритиковал действия германских властей. Он назвал их попытки исключить российских представителей из мероприятий к 80-летию Победы откровенно хамскими.
«Как хамское отношение, попытки вычеркнуть Красную Армию, Советский Союз, советский народ из списка победителей фашизма», — передает его слова ТАСС. Примаков добавил, что такие шаги являются частью политики переписывания истории и отрицания роли СССР в разгроме нацизма.
Ранее МИД Германии разослал муниципалитетам рекомендации. В них было сказано не приглашать на памятные события делегации из России и Беларуси. Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова увидела в этом признаки неонацизма и русофобии.
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