Примаков: Германия по-хамски отстраняет Россию от мероприятий по Дню Победы

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Власти Германии пытаются отстранить российских представителей от мероприятий в честь дня Победы
Власти Германии пытаются отстранить российских представителей от мероприятий в честь дня Победы Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Глава Россотрудничества Евгений Примаков раскритиковал действия германских властей. Он назвал их попытки исключить российских представителей из мероприятий к 80-летию Победы откровенно хамскими.

«Как хамское отношение, попытки вычеркнуть Красную Армию, Советский Союз, советский народ из списка победителей фашизма», — передает его слова ТАСС. Примаков добавил, что такие шаги являются частью политики переписывания истории и отрицания роли СССР в разгроме нацизма.

Ранее МИД Германии разослал муниципалитетам рекомендации. В них было сказано не приглашать на памятные события делегации из России и Беларуси. Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова увидела в этом признаки неонацизма и русофобии. 

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Глава Россотрудничества Евгений Примаков раскритиковал действия германских властей. Он назвал их попытки исключить российских представителей из мероприятий к 80-летию Победы откровенно хамскими. «Как хамское отношение, попытки вычеркнуть Красную Армию, Советский Союз, советский народ из списка победителей фашизма», — передает его слова ТАСС. Примаков добавил, что такие шаги являются частью политики переписывания истории и отрицания роли СССР в разгроме нацизма. Ранее МИД Германии разослал муниципалитетам рекомендации. В них было сказано не приглашать на памятные события делегации из России и Беларуси. Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова увидела в этом признаки неонацизма и русофобии. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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