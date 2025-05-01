Сябитова рассказала о претензиях со стороны Гузеевой

Ведущая телепередачи «Давай поженимся!» Лариса Гузеева подвергла критике новый образ своей коллеги свахи Розы Сябитовой, отметив, что выбранный наряд прибавляет ей возраст. Об этом сообщила сама Сябитова в соцсетях.
«Недавно Лариса на программе „Давай поженимся“ сделала мне замечание о том, что я себя искусственно старю внешним видом», — написала сваха в своем блоге. Сябитова выбрала платье бежевого оттенка с цветочным узором. Свой наряд она дополнила розовым воротником и подобрала к нему повязку для волос в соответствующем цвете.
Гузеева негативно отозвалась о новом образе коллеги, отметив, что та якобы «нацепила на себя маску бабушки с прибаутками» и «потеряла блеск в глазах». Однако подписчики поддержали Сябитову. В комментариях они отметили, что сама 65-летняя Гузеева не отличается яркими нарядами.
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