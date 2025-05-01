Сябитова рассказала о претензиях со стороны Гузеевой

Гузеева: Сябитова искусственно состарила себя внешним видом
© Служба новостей «URA.RU»
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Сябитова появилась в эфире «Давай поженимся!» в бежевом платье с цветочным узором (архивное фото)
Сябитова появилась в эфире «Давай поженимся!» в бежевом платье с цветочным узором (архивное фото) Фото:

Ведущая телепередачи «Давай поженимся!» Лариса Гузеева подвергла критике новый образ своей коллеги свахи Розы Сябитовой, отметив, что выбранный наряд прибавляет ей возраст. Об этом сообщила сама Сябитова в соцсетях. 

«Недавно Лариса на программе „Давай поженимся“ сделала мне замечание о том, что я себя искусственно старю внешним видом», — написала сваха в своем блоге. Сябитова выбрала платье бежевого оттенка с цветочным узором. Свой наряд она дополнила розовым воротником и подобрала к нему повязку для волос в соответствующем цвете.

Гузеева негативно отозвалась о новом образе коллеги, отметив, что та якобы «нацепила на себя маску бабушки с прибаутками» и «потеряла блеск в глазах». Однако подписчики поддержали Сябитову. В комментариях они отметили, что сама 65-летняя Гузеева не отличается яркими нарядами.

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Ведущая телепередачи «Давай поженимся!» Лариса Гузеева подвергла критике новый образ своей коллеги свахи Розы Сябитовой, отметив, что выбранный наряд прибавляет ей возраст. Об этом сообщила сама Сябитова в соцсетях.  «Недавно Лариса на программе „Давай поженимся“ сделала мне замечание о том, что я себя искусственно старю внешним видом», — написала сваха в своем блоге. Сябитова выбрала платье бежевого оттенка с цветочным узором. Свой наряд она дополнила розовым воротником и подобрала к нему повязку для волос в соответствующем цвете. Гузеева негативно отозвалась о новом образе коллеги, отметив, что та якобы «нацепила на себя маску бабушки с прибаутками» и «потеряла блеск в глазах». Однако подписчики поддержали Сябитову. В комментариях они отметили, что сама 65-летняя Гузеева не отличается яркими нарядами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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