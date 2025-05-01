CBS: советник Трампа покинет свой пост

Советник Трампа в ближайшее время может покинуть свой пост
Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг возможно покинут свои посты в Белом доме Трампа. Об этом пишет CBS со ссылкой нескольких источников, знакомым с ситуацией.
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