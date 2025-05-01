01 мая 2025

Сальдо сообщил о ситуации в Алешках после удара ВСУ по рынку

© Служба новостей «URA.RU»
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В Алешках продолжается эвакуация тел погибших после удара ВСУ по рынку
В Алешках продолжается эвакуация тел погибших после удара ВСУ по рынку Фото:

В Алешках продолжается эвакуация тел погибших после удара ВСУ по рынку. Работу спасателей и медиков осложняют вражеские FPV-дроны, которые продолжают кружить над районом. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. 

«В Алешках продолжается эвакуация тел погибших после удара ВСУ по рынку. Работу спасателей и медиков осложняют вражеские FPV-дроны, которые продолжают кружить над районом. Эвакуация проходит под постоянной угрозой — каждый выезд сопряжен с риском для жизни», — говорится в telegram-канале губернатора. 

Ранее телеканал «360» сообщал, что украинские военные нанесли удар FPV-дронами по центральному рынку в Алешках Херсонской области. Атака произошла около 09:30 и привела к гибели не менее семи человек, более 20 получили ранения. На месте работают экстренные службы. 

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В Алешках продолжается эвакуация тел погибших после удара ВСУ по рынку. Работу спасателей и медиков осложняют вражеские FPV-дроны, которые продолжают кружить над районом. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.  «В Алешках продолжается эвакуация тел погибших после удара ВСУ по рынку. Работу спасателей и медиков осложняют вражеские FPV-дроны, которые продолжают кружить над районом. Эвакуация проходит под постоянной угрозой — каждый выезд сопряжен с риском для жизни», — говорится в telegram-канале губернатора.  Ранее телеканал «360» сообщал, что украинские военные нанесли удар FPV-дронами по центральному рынку в Алешках Херсонской области. Атака произошла около 09:30 и привела к гибели не менее семи человек, более 20 получили ранения. На месте работают экстренные службы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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