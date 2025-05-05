В Среднюю Азию на майские: сколько стоят билеты из Челябинска и проживание

05 мая 2025 в 18:00 Размер текста - 17 +

Прямой рейс в Среднюю Азию из Челябинска есть только в Душанбе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Один из вариантов отдохнуть на майские праздники — слетать в Среднюю Азию, где еще не так жарко, как будет летом, но уже гораздо теплее, чем в Челябинске. URA.RU узнало, сколько стоят авиабилеты в центры азиатских республик бывшего СССР и места в местных отелях. «Улететь в Ташкент из Челябинска 7—8 мая можно с пересадкой в Москве. Самый дешевый вариант обойдется в 8826 рублей, но при этом пересадка займет 12 часов, а время в пути — более 18 часов. Есть более дорогой вариант за 16662 рубля. В этом случае пересадка займет полтора часа, а время в пути — 8 часов 30 минут», — сообщает ресурс «Авиасейлз». При этом цена билетов в обратную сторону примерно такая же. Стоимость ночи в отеле в Ташкенте, по данным ресурса «Островок», составит от 2089 в Rebel hotel до 10659 рублей в отеле Bentley Tashkent. Самый дешевый вариант улететь в Бишкек — 14351 рубль. При этом пересадка займет 15 часов, а время в дороге — 19 часов 30 минут. Можно сэкономить время вдвое, но и цена увеличится до 21 тысячи рублей. Переночевать в гостинице можно за сумму начиная от 1819 в гостевом доме Viva и заканчивая 7953 рублями в отеле «Европа». При наиболее экономном варианте билета в Алматы — 16691 рубль — с пересадкой время в дороге составит ровно сутки. При цене на рейс стоимостью 19260 рублей время в дороге займет 10 часов 50 минут. Номер в отеле стоит от 2454 в апарт-отеле «Шикарные варианты студий выше Атакента» до 8256 рублей в отеле «Гранд вояж». Единственный прямой рейс из Челябинска в Азию следует в Душанбе. Стоимость билета с вылетом 7 мая составит 13910 рублей, время в полете — три часа. Стоимость суточного проживания — от 4299 в «Отеле 777» до 16338 в Hyatt Regency Dushanbe . Во всех случаях виза не требуется. Для поездки в Таджикистан и Узбекистан нужен загранпаспорт, для визита в Казахстан и Киргизию достаточно внутреннего российского паспорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из вариантов отдохнуть на майские праздники — слетать в Среднюю Азию, где еще не так жарко, как будет летом, но уже гораздо теплее, чем в Челябинске. URA.RU узнало, сколько стоят авиабилеты в центры азиатских республик бывшего СССР и места в местных отелях. «Улететь в Ташкент из Челябинска 7—8 мая можно с пересадкой в Москве. Самый дешевый вариант обойдется в 8826 рублей, но при этом пересадка займет 12 часов, а время в пути — более 18 часов. Есть более дорогой вариант за 16662 рубля. В этом случае пересадка займет полтора часа, а время в пути — 8 часов 30 минут», — сообщает ресурс «Авиасейлз». При этом цена билетов в обратную сторону примерно такая же. Стоимость ночи в отеле в Ташкенте, по данным ресурса «Островок», составит от 2089 в Rebel hotel до 10659 рублей в отеле Bentley Tashkent. Самый дешевый вариант улететь в Бишкек — 14351 рубль. При этом пересадка займет 15 часов, а время в дороге — 19 часов 30 минут. Можно сэкономить время вдвое, но и цена увеличится до 21 тысячи рублей. Переночевать в гостинице можно за сумму начиная от 1819 в гостевом доме Viva и заканчивая 7953 рублями в отеле «Европа». При наиболее экономном варианте билета в Алматы — 16691 рубль — с пересадкой время в дороге составит ровно сутки. При цене на рейс стоимостью 19260 рублей время в дороге займет 10 часов 50 минут. Номер в отеле стоит от 2454 в апарт-отеле «Шикарные варианты студий выше Атакента» до 8256 рублей в отеле «Гранд вояж». Единственный прямой рейс из Челябинска в Азию следует в Душанбе. Стоимость билета с вылетом 7 мая составит 13910 рублей, время в полете — три часа. Стоимость суточного проживания — от 4299 в «Отеле 777» до 16338 в Hyatt Regency Dushanbe. Во всех случаях виза не требуется. Для поездки в Таджикистан и Узбекистан нужен загранпаспорт, для визита в Казахстан и Киргизию достаточно внутреннего российского паспорта.