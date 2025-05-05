«Это была его жизнь»: сын рассказал о свердловском туристе, погибшем в Башкирии

Погибший в Башкирии турист из Асбеста всю жизнь ходил в походы и сплавы
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина погиб во время сплава в Башкирии по горной реке (архивное фото) Фото:

Житель Асбеста (Свердловская область) Николай Е., трагически погибший во время сплава в Башкирии, с юности ходил в походы и имел большой туристический опыт. Об этом URA.RU рассказал его сын Сергей.

«Отец с юности увлекался туризмом, наверное, даже имел в молодости какой-то разряд. Это был не первый, не второй и не десятый его поход, он постоянно бывал в походах и на сплавах. В прошлом году он тоже катался на сплаве, а раньше мы ходили в семейные походы. Он ежегодно куда-нибудь с кем-нибудь отправлялся. Это была его жизнь», — объяснил Сергей.

По его словам, нынешний поход был организован некой фирмой, которая взяла на себя обязанность обеспечить туристов катамаранами, обмундированием, инвентарем, и отвечала в том числе за безопасность людей. Что именно случилось на «Айгирских порогах», мужчина не знает. «Но там было 11 свидетелей. Надеюсь, будет расследование, и все разъяснится», — добавил мужчина.

Николай Е. выпал из катамарана накануне, 4 мая, во время сплава по горной реке Малый Инзер. Товарищи не успели оказать ему помощь — мужчину быстро унесло течением. Всего в группе было 12 человек, она не была зарегистрирована официально. Тело туриста удалось найти на следующий день, 5 мая.

Николай был опытным туристом-любителем. В походы он ходил каждый год
Николай был опытным туристом-любителем. В походы он ходил каждый год
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Житель Асбеста (Свердловская область) Николай Е., трагически погибший во время сплава в Башкирии, с юности ходил в походы и имел большой туристический опыт. Об этом URA.RU рассказал его сын Сергей. «Отец с юности увлекался туризмом, наверное, даже имел в молодости какой-то разряд. Это был не первый, не второй и не десятый его поход, он постоянно бывал в походах и на сплавах. В прошлом году он тоже катался на сплаве, а раньше мы ходили в семейные походы. Он ежегодно куда-нибудь с кем-нибудь отправлялся. Это была его жизнь», — объяснил Сергей. По его словам, нынешний поход был организован некой фирмой, которая взяла на себя обязанность обеспечить туристов катамаранами, обмундированием, инвентарем, и отвечала в том числе за безопасность людей. Что именно случилось на «Айгирских порогах», мужчина не знает. «Но там было 11 свидетелей. Надеюсь, будет расследование, и все разъяснится», — добавил мужчина. Николай Е. выпал из катамарана накануне, 4 мая, во время сплава по горной реке Малый Инзер. Товарищи не успели оказать ему помощь — мужчину быстро унесло течением. Всего в группе было 12 человек, она не была зарегистрирована официально. Тело туриста удалось найти на следующий день, 5 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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