В Екатеринбурге отменили салют на день Победы

Салют в честь Дня Победы около ТРЦ Veer Mall был отменен из соображений безопасности. Об этом сообщила пресс-служба торгового центра.
«Уважаемые гости торгового центра, мы разделяем разочарование наших посетителей, но безопасность и комфорт людей — наш приоритет», — говорится в telegram-канале ТРЦ. Вместо салюта организаторы пригласили посетителей присоединиться к другим праздничным мероприятиям, приуроченным ко Дню Победы.
Ранее власти города уже отменили салют в Академическом районе. Таким образом, в Екатеринбурге 9 мая будет только один фейерверк — в центре города в 22:00, шоу продлится полчаса. Полная программа празднования 80-летия Победы в Екатеринбурге — в афише URA.RU.
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