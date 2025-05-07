В Екатеринбурге отменили салют на день Победы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Салют хотели запустить в 22:00
Салют хотели запустить в 22:00 Фото:

Салют в честь Дня Победы около ТРЦ Veer Mall был отменен из соображений безопасности. Об этом сообщила пресс-служба торгового центра.

«Уважаемые гости торгового центра, мы разделяем разочарование наших посетителей, но безопасность и комфорт людей — наш приоритет», — говорится в telegram-канале ТРЦ. Вместо салюта организаторы пригласили посетителей присоединиться к другим праздничным мероприятиям, приуроченным ко Дню Победы.

Ранее власти города уже отменили салют в Академическом районе. Таким образом, в Екатеринбурге 9 мая будет только один фейерверк — в центре города в 22:00, шоу продлится полчаса. Полная программа празднования 80-летия Победы в Екатеринбурге — в афише URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Салют в честь Дня Победы около ТРЦ Veer Mall был отменен из соображений безопасности. Об этом сообщила пресс-служба торгового центра. «Уважаемые гости торгового центра, мы разделяем разочарование наших посетителей, но безопасность и комфорт людей — наш приоритет», — говорится в telegram-канале ТРЦ. Вместо салюта организаторы пригласили посетителей присоединиться к другим праздничным мероприятиям, приуроченным ко Дню Победы. Ранее власти города уже отменили салют в Академическом районе. Таким образом, в Екатеринбурге 9 мая будет только один фейерверк — в центре города в 22:00, шоу продлится полчаса. Полная программа празднования 80-летия Победы в Екатеринбурге — в афише URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...