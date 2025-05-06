Граждане Украины на протяжении последних трех лет приезжают в Молдавию, чтобы принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
«Граждане Украины на протяжении последних трех лет приезжают в Молдавию, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы», — отметил Алексей Петрович в беседе с РИА Новости. По его словам, украинцы специально пересекают границу с Молдавией в этот период, чтобы посетить памятные мероприятия и возложить цветы к монументам.
Причем подобная тенденция усилилась после начала СВО. Многие украинцы высказывали желание сохранить традицию празднования 9 мая и отмечали важность памяти о событиях Великой Отечественной войны. В молдавских городах в этот день традиционно проходят массовые митинги, возложения венков и концерты, на которых собираются как местные жители, так и гости из соседних стран.
В последние годы в Украине официальные публичные мероприятия ко Дню Победы ограничены, и большинство граждан отмечают праздник в семейном кругу, проявляя осторожность из-за внутренней политики страны. Несмотря на это, для многих украинцев 9 мая остается значимой датой, и представители старшего поколения продолжают возлагать цветы к памятникам. Еще в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, по которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы.
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