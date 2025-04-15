Челябинского замминистра Харченко не отпустили из СИЗО под залог в 5 млн рублей

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Харченко оставили в СИЗО до 18 июня
Харченко оставили в СИЗО до 18 июня Фото:
новость из сюжета
Дело о взятках на строительстве челябинских дорог

Тракторозаводский райсуд Челябинска продлил срок в СИЗО первому замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Станиславу Харченко, задержанному ФСБ и обвиняемому в злоупотреблении полномочиями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, адвокаты просили выпустить их подзащитного под залог в 5 млн рублей, но суд оставил их ходатайство без удовлетворения.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Харченко еще на два месяца. То есть до 18 июня 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Адвокаты Харченко просили суд смягчить меру пресечения до домашнего ареста. Также они предлагали вариант с залогом на сумму 5 млн рублей. Но суд отклонил их просьбы.

Харченко находится в СИЗО с конца декабря 2024 года. Его обвиняют по нескольким эпизодам превышения должностных полномочий. Один из них, предварительно, связан со строительством новой дороги между селами Париж и Джабык после разрушительного пожара в 2021 году, другой — со строительством дороги в Мисяше. Преступление, в котором обвиняется замминистра, вскрыто сотрудниками УФСБ по региону. Своей вины Харченко не признал.  

Также под следствием находится начальник Харченко — глава областного миндора Алексей Нечаев. Его обвиняют в растрате госбюджета. Предварительно, речь идет о времени, когда областью руководил Борис Дубровский. По версии следствия, Нечаев был частью картельного сговора с дорожными подрядчиками в лице «Южуралмост». В месте с министром по делу проходит его предшественник Дмитрий Микулик и руководители дорожного подрядчика Александр Зырянов и Константина Зарипов.

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Тракторозаводский райсуд Челябинска продлил срок в СИЗО первому замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Станиславу Харченко, задержанному ФСБ и обвиняемому в злоупотреблении полномочиями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, адвокаты просили выпустить их подзащитного под залог в 5 млн рублей, но суд оставил их ходатайство без удовлетворения. «Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Харченко еще на два месяца. То есть до 18 июня 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Адвокаты Харченко просили суд смягчить меру пресечения до домашнего ареста. Также они предлагали вариант с залогом на сумму 5 млн рублей. Но суд отклонил их просьбы. Харченко находится в СИЗО с конца декабря 2024 года. Его обвиняют по нескольким эпизодам превышения должностных полномочий. Один из них, предварительно, связан со строительством новой дороги между селами Париж и Джабык после разрушительного пожара в 2021 году, другой — со строительством дороги в Мисяше. Преступление, в котором обвиняется замминистра, вскрыто сотрудниками УФСБ по региону. Своей вины Харченко не признал.   Также под следствием находится начальник Харченко — глава областного миндора Алексей Нечаев. Его обвиняют в растрате госбюджета. Предварительно, речь идет о времени, когда областью руководил Борис Дубровский. По версии следствия, Нечаев был частью картельного сговора с дорожными подрядчиками в лице «Южуралмост». В месте с министром по делу проходит его предшественник Дмитрий Микулик и руководители дорожного подрядчика Александр Зырянов и Константина Зарипов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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