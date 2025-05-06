ОАЭ выступили посредником при обмене военнопленных между РФ и Украиной

Объединенные Арабские Эмираты выступили посредником при обмене военнопленными между Россией и Украиной. Военные РФ смогут вернуться домой и получить медицинскую помощь.
«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что все освобожденные военнослужащие находятся в безопасности и получают необходимую помощь.
После обмена освобожденные россияне были доставлены в Республику Беларусь, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Военнослужащим также предоставили возможность связаться с родственниками. В дальнейшем все они будут направлены на лечение и реабилитацию в профильные медицинские учреждения Министерства обороны России.
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