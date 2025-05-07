Почти все задержавшиеся самолеты прибыли к месту назначения

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Из 186 судов, 135 прибыли к месту назначения
Из 186 судов, 135 прибыли к месту назначения Фото:

Из 186 воздушных судов, которые были вынуждены изменить маршрут 6–7 мая из-за введенных ограничений, 135 самолетов, что составляет свыше 70%, впоследствии прибыли в аэропорты своего исходного назначения. Об этом рассказали в Росавиации. 

Указанные сведения отражены в статистике Росавиации по состоянию на 18:00 и были озвучены на вечернем заседании координационного штаба. Остальные воздушные суда на тот момент оставались на двадцати запасных аэродромах.

В ведомстве подчеркнули, что при условии отсутствия длительных ограничений на использование воздушного пространства в зоне московского авиаузла, перед авиаперевозчиками поставлена задача обеспечить перебазирование большинства оставшихся самолетов в их первоначальные пункты прибытия до конца текущих суток. Кроме того, согласно отчетам руководителей столичных аэропортов — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — скопления пассажиров в терминалах не наблюдается.

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Из 186 воздушных судов, которые были вынуждены изменить маршрут 6–7 мая из-за введенных ограничений, 135 самолетов, что составляет свыше 70%, впоследствии прибыли в аэропорты своего исходного назначения. Об этом рассказали в Росавиации.  Указанные сведения отражены в статистике Росавиации по состоянию на 18:00 и были озвучены на вечернем заседании координационного штаба. Остальные воздушные суда на тот момент оставались на двадцати запасных аэродромах. В ведомстве подчеркнули, что при условии отсутствия длительных ограничений на использование воздушного пространства в зоне московского авиаузла, перед авиаперевозчиками поставлена задача обеспечить перебазирование большинства оставшихся самолетов в их первоначальные пункты прибытия до конца текущих суток. Кроме того, согласно отчетам руководителей столичных аэропортов — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — скопления пассажиров в терминалах не наблюдается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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