Почти все задержавшиеся самолеты прибыли к месту назначения

Из 186 воздушных судов, которые были вынуждены изменить маршрут 6–7 мая из-за введенных ограничений, 135 самолетов, что составляет свыше 70%, впоследствии прибыли в аэропорты своего исходного назначения. Об этом рассказали в Росавиации.
Указанные сведения отражены в статистике Росавиации по состоянию на 18:00 и были озвучены на вечернем заседании координационного штаба. Остальные воздушные суда на тот момент оставались на двадцати запасных аэродромах.
В ведомстве подчеркнули, что при условии отсутствия длительных ограничений на использование воздушного пространства в зоне московского авиаузла, перед авиаперевозчиками поставлена задача обеспечить перебазирование большинства оставшихся самолетов в их первоначальные пункты прибытия до конца текущих суток. Кроме того, согласно отчетам руководителей столичных аэропортов — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — скопления пассажиров в терминалах не наблюдается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.