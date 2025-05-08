Глава РФПИ Дмитриев рассказал, когда иностранные компании вернутся в Россию

В настоящее время зарубежные компании возвращаются на российский рынок. Предприятия активно проводят переговоры о возобновлении своей деятельности в стране. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«...Некоторые компании возвращаются, просто это идет не особо публично, но, безусловно, этот процесс уже идет», — заявил Дмитриев журналистам. Он отметил, что одним из значимых признаков является устойчивый рост числа регистраций зарубежных товарных знаков на территории России. Представители различных отраслей бизнеса подтверждают свой интерес и активно ведут прямые переговоры.
Ранее государственные органы начали рассматривать возможные условия для возвращения на российский рынок иностранных компаний, покинувших страну после 2022 года. В перечень требований могут войти достижение установленного уровня локализации производства, передача технологий, сообщает «Национальная служба новостей».
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