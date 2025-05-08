Глава РФПИ Дмитриев рассказал, когда иностранные компании вернутся в Россию

Дмитриев: зарубежные компании возвращаются на российский рынок
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Дмитриев отметил, что в России растет число зарубежных товарных знаков
Дмитриев отметил, что в России растет число зарубежных товарных знаков Фото:

В настоящее время зарубежные компании возвращаются на российский рынок. Предприятия активно проводят переговоры о возобновлении своей деятельности в стране. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«...Некоторые компании возвращаются, просто это идет не особо публично, но, безусловно, этот процесс уже идет», — заявил Дмитриев журналистам. Он отметил, что  одним из значимых признаков является устойчивый рост числа регистраций зарубежных товарных знаков на территории России. Представители различных отраслей бизнеса подтверждают свой интерес и активно ведут прямые переговоры.

Ранее государственные органы начали рассматривать возможные условия для возвращения на российский рынок иностранных компаний, покинувших страну после 2022 года. В перечень требований могут войти достижение установленного уровня локализации производства, передача технологий, сообщает «Национальная служба новостей».

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В настоящее время зарубежные компании возвращаются на российский рынок. Предприятия активно проводят переговоры о возобновлении своей деятельности в стране. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «...Некоторые компании возвращаются, просто это идет не особо публично, но, безусловно, этот процесс уже идет», — заявил Дмитриев журналистам. Он отметил, что  одним из значимых признаков является устойчивый рост числа регистраций зарубежных товарных знаков на территории России. Представители различных отраслей бизнеса подтверждают свой интерес и активно ведут прямые переговоры. Ранее государственные органы начали рассматривать возможные условия для возвращения на российский рынок иностранных компаний, покинувших страну после 2022 года. В перечень требований могут войти достижение установленного уровня локализации производства, передача технологий, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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