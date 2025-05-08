Песков: Путин не поздравлял Трампа с 80-летием Победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин на текущий момент не направил поздравления лидеру Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу по случаю 80-й годовщины Победы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет», — заявил Песков в ходе беседы с журналистами. Так он ответил на вопрос о поздравлении Трампа Путиным в связи с юбилеем Победы.
Ранее Песков сообщал, что Трамп не планирует приезжать в Москву на празднование 80-летия Победы. Его визит мог бы повлиять на обсуждение украинского конфликта, отмечают эксперты.
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