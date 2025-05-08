Песков: Путин не поздравлял Трампа с 80-летием Победы

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Песков отметил, что Путин не отправил Трампу поздравление
Песков отметил, что Путин не отправил Трампу поздравление Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин на текущий момент не направил поздравления лидеру Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу по случаю 80-й годовщины Победы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет», — заявил Песков в ходе беседы с журналистами. Так он ответил на вопрос о поздравлении Трампа Путиным в связи с юбилеем Победы. 

Ранее Песков сообщал, что Трамп не планирует приезжать в Москву на празднование 80-летия Победы. Его визит мог бы повлиять на обсуждение украинского конфликта, отмечают эксперты.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин на текущий момент не направил поздравления лидеру Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу по случаю 80-й годовщины Победы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Нет», — заявил Песков в ходе беседы с журналистами. Так он ответил на вопрос о поздравлении Трампа Путиным в связи с юбилеем Победы.  Ранее Песков сообщал, что Трамп не планирует приезжать в Москву на празднование 80-летия Победы. Его визит мог бы повлиять на обсуждение украинского конфликта, отмечают эксперты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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