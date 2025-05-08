Инструктор Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» Владислав Рахманов погиб при выполнении служебных обязанностей в Запорожской области в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба центра.
«В результате обстрела ВСУ в Запорожской области героически погиб инструктор Центра „ВОИН“ Владислав Николаевич Рахманов. Неся службу в добровольческом формировании „Барс-32 им. П.Судоплатова“, он погиб при исполнении, прежде всего, своего воинского долга», — написал центр в своем telegram-канале. Там добавили, что во время артиллерийского обстрела позиций российских войск со стороны ВСУ Рахманов оказывал первую помощь своим раненым товарищам.
Участник специальной военной операции, Герой России, командир Центра «ВОИН» Андраник Гаспарян подчеркнул, что память о Рахманове останется неизгладимой для центра, его бойцов и курсантов, а проявленное им мужество станет примером служения Родине. По словам Гаспаряна, самоотверженный поступок Рахманова является образцом человеческой доброты, отваги и преданности.
Рахманов родился 14 февраля 1997 года в поселке Ключевая Нижнесергинского района Свердловской области. С юных лет он отличался честностью и силой характера. Свой жизненный путь он начал с обучения в Екатеринбургском колледже физической культуры. После завершения учебы прошел срочную службу в 24-й отдельной бригаде специального назначения, а затем продолжил служить в подразделениях охраны ФСИН и в специальном отряде быстрого реагирования (ОМОН) МВД в Екатеринбурге. На каждом этапе своей службы Рахманов демонстрировал стойкость и беззаветную преданность делу и окружающим его людям.
Гаспарян отметил, что в роли инструктора Рахманов щедро делился знаниями и опытом с молодым поколением, вдохновляя курсантов быть сильными, честными и доброжелательными. Его поступок служит напоминанием о силе человеческого духа и важности сохранения любви в сердце, отметил командир центра.
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