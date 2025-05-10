В Чите закрыли аэропорт из-за пожара

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Полеты временно приостановлены из-за пожара рядом с посадочным полем
Полеты временно приостановлены из-за пожара рядом с посадочным полем Фото:

Аэропорт Чита временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Об этом сообщили в Росавиации.

Такое решение принято из-за необходимости потушить ландшафтный пожар. Рядом с аэропортом загорелась сухая трава. Пожар возник за пределами аэродрома, но подобрался к летному пол. Полетам и работе воздушной гавани угрозы нет, уточнили в telegram-канале Росавиации.

В Забайкалье бушуют лесные пожары. Минприроды региона заявило, что огонь представляет опасность шести населенным пунктам. Из одного уже начали эвакуацию более 130 проживающих дома-интерната для престарелых и инвалидов.

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Аэропорт Чита временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Об этом сообщили в Росавиации. Такое решение принято из-за необходимости потушить ландшафтный пожар. Рядом с аэропортом загорелась сухая трава. Пожар возник за пределами аэродрома, но подобрался к летному пол. Полетам и работе воздушной гавани угрозы нет, уточнили в telegram-канале Росавиации. В Забайкалье бушуют лесные пожары. Минприроды региона заявило, что огонь представляет опасность шести населенным пунктам. Из одного уже начали эвакуацию более 130 проживающих дома-интерната для престарелых и инвалидов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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