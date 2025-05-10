В Чите закрыли аэропорт из-за пожара

Аэропорт Чита временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Об этом сообщили в Росавиации.
Такое решение принято из-за необходимости потушить ландшафтный пожар. Рядом с аэропортом загорелась сухая трава. Пожар возник за пределами аэродрома, но подобрался к летному пол. Полетам и работе воздушной гавани угрозы нет, уточнили в telegram-канале Росавиации.
В Забайкалье бушуют лесные пожары. Минприроды региона заявило, что огонь представляет опасность шести населенным пунктам. Из одного уже начали эвакуацию более 130 проживающих дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.