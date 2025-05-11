Россиянам объяснили, почему аннулируются полисы ОМС

В России участились случаи аннулирования полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) по причине неточностей в персональных данных граждан. Об этом сообщил вице-президент ВСС Роман Щеглеватых.
«В ходе внедрения нового персонифицированного учета страховые медицинские организации достаточно часто сталкивались с проблемой аннулирования полиса ОМС», — рассказал Щеглеватых в ходе беседы с РИА Новости. Он добавил, что в процессе обмена информацией возникают ошибки и неточности, которые зачастую приводят к аннулированию учетной записи.
По словам эксперта, в случае возникновения затруднений с оформлением или использованием полиса, а также при получении медицинских услуг, застрахованному лицу рекомендуется в первую очередь обратиться в выбранную им страховую медицинскую организацию. В настоящее время страховые компании не только предоставляют консультации по вопросам полисного обеспечения и получения медицинской помощи, но и оказывают практическое содействие в разрешении возникающих проблем.
Ранее в МВД России сообщили о новом способе мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками страховых компаний и звонят россиянам с предложением заменить полис ОМС на электронный. Под этим предлогом они убеждают установить мошенническое приложение, с помощью которого получают доступ к мобильному банку жертвы, передает RT.
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