В Катав-Ивановске выбрали подрядчика для строительства проблемного ФОКа

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ФОК подрядчик построит в центре Катав-Ивановска
ФОК подрядчик построит в центре Катав-Ивановска Фото:

В Катав-Ивановске (Челябинская область) выбрали подрядчика для проблемного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Как URA.RU сообщил врио главы района Александр Васильев, застройкой займется ООО «Менеджмент сити».

«Подписали контракт с компанией „Менеджмент сити“. Конкурс проводился на сумму 650,25 млн рублей. Стройка будет вестись в три этапа — до мая 2027 года», — заявил URA.RU Васильев.

До конца 2025 года подрядчик должен оградить территорию, устроить фундаменты и наружные сети, выполнить основание под котельную и установить ее, возвести надземную часть здания ФОКа с кровлей. В следующем году предстоит завершить строительство основного корпуса, устроить тепловой контур с остеклением, выполнить внутренние сантехнические работы и протянуть сети. На завершающем этапе исполнитель смонтирует вентиляцию, поставит оборудование для автоматизации техпроцессов, водоподготовки, проведет отделку и озеленит территорию.

За счет бассейна ФОК будет четырехэтажным. Его общая площадь составит 2,981 тысячи кв метра, размер бассейна — 2,323 тысячи кв метров. За смену здание самого ФОКа сможет принять 150 человек, а бассейн с тренажерным залом — 68 пловцов.

Изначально власти района планировали построить ФОК в 2024 году. Но подрядчик затянул сроки. Администрация ныне осужденного главы района Николая Шимановича контракт с ним в апреле 2024 года расторгла. Однако объявление нового тендера результатов не принесло: в июне пришлось констатировать, что исполнителя не нашлось. На аукцион, который новый руководитель объявил в марте, заявился один участник, с которым в итоге заключен договор.

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В Катав-Ивановске (Челябинская область) выбрали подрядчика для проблемного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Как URA.RU сообщил врио главы района Александр Васильев, застройкой займется ООО «Менеджмент сити». «Подписали контракт с компанией „Менеджмент сити“. Конкурс проводился на сумму 650,25 млн рублей. Стройка будет вестись в три этапа — до мая 2027 года», — заявил URA.RU Васильев. До конца 2025 года подрядчик должен оградить территорию, устроить фундаменты и наружные сети, выполнить основание под котельную и установить ее, возвести надземную часть здания ФОКа с кровлей. В следующем году предстоит завершить строительство основного корпуса, устроить тепловой контур с остеклением, выполнить внутренние сантехнические работы и протянуть сети. На завершающем этапе исполнитель смонтирует вентиляцию, поставит оборудование для автоматизации техпроцессов, водоподготовки, проведет отделку и озеленит территорию. За счет бассейна ФОК будет четырехэтажным. Его общая площадь составит 2,981 тысячи кв метра, размер бассейна — 2,323 тысячи кв метров. За смену здание самого ФОКа сможет принять 150 человек, а бассейн с тренажерным залом — 68 пловцов. Изначально власти района планировали построить ФОК в 2024 году. Но подрядчик затянул сроки. Администрация ныне осужденного главы района Николая Шимановича контракт с ним в апреле 2024 года расторгла. Однако объявление нового тендера результатов не принесло: в июне пришлось констатировать, что исполнителя не нашлось. На аукцион, который новый руководитель объявил в марте, заявился один участник, с которым в итоге заключен договор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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