Юрист предрек рост цен в общепите из-за НДС

Стоимость обедов в школьных столовых, а также в корпоративных столовых крупных предприятий может увеличиться в связи с изменением порядка предоставления льгот по налогу на добавленную стоимость (НДС) для организаций общественного питания. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский.
«Риски особенно высоки для столовых, интегрированных в корпоративные или образовательные учреждения. Их владельцы зачастую не имеют возможности оптимизировать издержки иным способом, кроме как через рост стоимости обедов», — сказал Хаминский в разговоре с aif.ru.
На съезде организации «Деловая Россия» президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал инициативы министра финансов Антона Силуанова и представителей ресторанного сектора, предусматривающие освобождение с будущего года всех предприятий общественного питания с годовым оборотом до 3 миллиардов рублей от уплаты НДС, стандартная ставка которого составляет 20%. Для компаний, чей оборот превышает данный порог, предлагается ввести специальную пониженную ставку НДС в размере 3%.
По мнению эксперта, Госдума в скором времени должна одобрить соответствующие изменения в законодательстве. В случае принятия поправок предприятия общественного питания, чей оборот не превысит установленный лимит, смогут сохранить действующие цены в своих меню. Однако более крупные компании — федеральные сети и динамично развивающиеся холдинги с годовым оборотом свыше 3 миллиардов рублей — вероятнее всего переложат дополнительную налоговую нагрузку на потребителей, отмечает юрист.
«Если столовая юридически принадлежит среднему или крупному ресторанному холдингу, даже обслуживая одну школу, она автоматически теряет льготу — превышен установленный лимит. Например, федеральные операторы школьного питания, работающие в нескольких регионах, уже вышли за его пределы. Это может привести к удорожанию обедов для детей, так как бизнес вынужден закладывать в цену возросшую налоговую нагрузку», — объяснил Хаминский.
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