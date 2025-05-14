Малолетнего южанина из Нижнего Тагила завербовали кураторы из СБУ. Видео

14 мая 2025 в 17:00 Размер текста - 17 +

Кураторы обещали слить переписку подростка в сеть (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кураторы, действовавшие в интересах Украины, оказывали давление на несовершеннолетнего жителя Нижнего Тагила, ранее завербованного для совершения противоправных действий и организации диверсий на территории России. В целом в противозаконную деятельность были втянуты двое подростков. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Свердловской области. «15-летний Шахром стал первым, кого привлекли к преступной деятельности. Вскоре он вовлек своего двоюродного брата Абубакра („Абу Бандит“), соблазнив его предложением заработка. Вместе они попытались обмануть кураторов, отправив старую запись Тагильского районного суда, но украинская сторона потребовала актуальное видео с жестом „Джамбо“, который используют российские военнослужащие», — говорится в посте telegram-канала ведомства. Куратор шантажом заставлял Абубакра выполнять преступные указания, угрожая ему раскрытием переписки и обвинениями в госизмене и терроризме. Испугавшись, подросток рассказал обо всем учителю, который заподозрил неладное. После разъяснений педагога о возможных последствиях, Абубакр предупредил Шахрома об опасности и обратился за помощью к родственнику, чтобы убедить Шахрома прекратить незаконную деятельность. В ФСБ подчеркнули, что Абубакр не стал совершать преступление, однако уже был вовлечен в антигосударственную деятельность за символическое вознаграждение, предав доверие страны, предоставившей ему убежище и возможность учиться. Только после того, как кураторы начали угрожать разрушением его жизни, подросток осознал всю серьезность ситуации и прекратил участие в противоправных действиях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кураторы, действовавшие в интересах Украины, оказывали давление на несовершеннолетнего жителя Нижнего Тагила, ранее завербованного для совершения противоправных действий и организации диверсий на территории России. В целом в противозаконную деятельность были втянуты двое подростков. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Свердловской области. «15-летний Шахром стал первым, кого привлекли к преступной деятельности. Вскоре он вовлек своего двоюродного брата Абубакра („Абу Бандит“), соблазнив его предложением заработка. Вместе они попытались обмануть кураторов, отправив старую запись Тагильского районного суда, но украинская сторона потребовала актуальное видео с жестом „Джамбо“, который используют российские военнослужащие», — говорится в посте telegram-канала ведомства. Куратор шантажом заставлял Абубакра выполнять преступные указания, угрожая ему раскрытием переписки и обвинениями в госизмене и терроризме. Испугавшись, подросток рассказал обо всем учителю, который заподозрил неладное. После разъяснений педагога о возможных последствиях, Абубакр предупредил Шахрома об опасности и обратился за помощью к родственнику, чтобы убедить Шахрома прекратить незаконную деятельность. В ФСБ подчеркнули, что Абубакр не стал совершать преступление, однако уже был вовлечен в антигосударственную деятельность за символическое вознаграждение, предав доверие страны, предоставившей ему убежище и возможность учиться. Только после того, как кураторы начали угрожать разрушением его жизни, подросток осознал всю серьезность ситуации и прекратил участие в противоправных действиях.