В Челябинской области разыскивают 38-летнего жителя Златоуста, который вечером 10 мая зашел на территорию нацпарка «Таганай» и пропал. О мужчине, который является инвалидом из-за психического заболевания, с тех пор ничего не известно. Информация об этом появилась в официальной группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «Вконтакте».
«Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые. Был одет: голубая куртка, черные штаны, черные резиновые сапоги, темно-синяя шапка, красно-желтый шарф. Является инвалидом — психическое заболевание», — говорится в сообщении поискового отряда.
Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или связаться с координаторами поиска. Розыски продолжаются.
Как сообщало URA.RU ранее, в окрестностях Верхнего Уфалея спустя неделю обнаружили 69-летнюю пенсионерку. Женщину нашли живой сотрудники аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск».
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