14 мая 2025

«Зашел в лес 10 мая»: челябинцев просят помочь найти инвалида с ярким шарфом. Фото

На Таганае под Златоустом с 10 мая разыскивают инвалида
© Служба новостей «URA.RU»
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Последний раз мужчину видели заходящим на Таганай шесть дней назад
Последний раз мужчину видели заходящим на Таганай шесть дней назад Фото:

В Челябинской области разыскивают 38-летнего жителя Златоуста, который вечером 10 мая зашел на территорию нацпарка «Таганай» и пропал. О мужчине, который является инвалидом из-за психического заболевания, с тех пор ничего не известно. Информация об этом появилась в официальной группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «Вконтакте».

«Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые. Был одет: голубая куртка, черные штаны, черные резиновые сапоги, темно-синяя шапка, красно-желтый шарф. Является инвалидом — психическое заболевание», — говорится в сообщении поискового отряда.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или связаться с координаторами поиска. Розыски продолжаются.

Как сообщало URA.RU ранее, в окрестностях Верхнего Уфалея спустя неделю обнаружили 69-летнюю пенсионерку. Женщину нашли живой сотрудники аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск».

Мужчина пропал в окрестностях Таганая 10 мая
Мужчина пропал в окрестностях Таганая 10 мая
Фото:

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В Челябинской области разыскивают 38-летнего жителя Златоуста, который вечером 10 мая зашел на территорию нацпарка «Таганай» и пропал. О мужчине, который является инвалидом из-за психического заболевания, с тех пор ничего не известно. Информация об этом появилась в официальной группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «Вконтакте». «Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые. Был одет: голубая куртка, черные штаны, черные резиновые сапоги, темно-синяя шапка, красно-желтый шарф. Является инвалидом — психическое заболевание», — говорится в сообщении поискового отряда. Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или связаться с координаторами поиска. Розыски продолжаются. Как сообщало URA.RU ранее, в окрестностях Верхнего Уфалея спустя неделю обнаружили 69-летнюю пенсионерку. Женщину нашли живой сотрудники аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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