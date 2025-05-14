Самый медийный синоптик Перми рассказал о погоде во второй половине мая

Во второй половине мая в Пермском крае ожидаются сильные дожди. Синоптик Андрей Шихов отмечает, что на отдельных территориях края месячная норма осадков уже выполнена. Однако, по предварительным прогнозам, дождливая погода сохранится и во второй половине месяца.
«На севере и востоке края уже выполнена месячная норма осадков. По предварительным прогнозам, вторая половина мая также будет со значительными осадками. Центр циклона 14 мая обошел Пермь стороной. И максимум осадков пришелся на север и запад Прикамья», — сообщил он в telegram-канале.
Например, в Косе за сутки выпало 12 мм осадков, а в Чердыни и Верещагино — по 11 мм. Согласно наблюдениям, с начала мая в Перми уже выпало 84% от месячной нормы осадков.
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