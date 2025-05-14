14 мая 2025

Самый медийный синоптик Перми рассказал о погоде во второй половине мая

Синоптик Шихов: вторая половина мая в Пермском крае будет дождливой
© Служба новостей «URA.RU»
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С начала мая в Перми уже выпало 84% от месячной нормы осадков
С начала мая в Перми уже выпало 84% от месячной нормы осадков Фото:

Во второй половине мая в Пермском крае ожидаются сильные дожди. Синоптик Андрей Шихов отмечает, что на отдельных территориях края месячная норма осадков уже выполнена. Однако, по предварительным прогнозам, дождливая погода сохранится и во второй половине месяца.

«На севере и востоке края уже выполнена месячная норма осадков. По предварительным прогнозам, вторая половина мая также будет со значительными осадками. Центр циклона 14 мая обошел Пермь стороной. И максимум осадков пришелся на север и запад Прикамья», — сообщил он в telegram-канале.

Например, в Косе за сутки выпало 12 мм осадков, а в Чердыни и Верещагино — по 11 мм. Согласно наблюдениям, с начала мая в Перми уже выпало 84% от месячной нормы осадков.

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Во второй половине мая в Пермском крае ожидаются сильные дожди. Синоптик Андрей Шихов отмечает, что на отдельных территориях края месячная норма осадков уже выполнена. Однако, по предварительным прогнозам, дождливая погода сохранится и во второй половине месяца. «На севере и востоке края уже выполнена месячная норма осадков. По предварительным прогнозам, вторая половина мая также будет со значительными осадками. Центр циклона 14 мая обошел Пермь стороной. И максимум осадков пришелся на север и запад Прикамья», — сообщил он в telegram-канале. Например, в Косе за сутки выпало 12 мм осадков, а в Чердыни и Верещагино — по 11 мм. Согласно наблюдениям, с начала мая в Перми уже выпало 84% от месячной нормы осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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