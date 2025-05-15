Первые изменения в движении автобусов уже летом
Власти Перми объявили об изменении в работе шести маршрутов городских автобусов. Они стартуют с 1 июня, сообщили в департаменте транспорта.
«Летом изменится движение нескольких маршрутов общественного транспорта. Корректировки разрабатывались с учетом мнений жителей, общественности и перевозчиков», — говорится в telegram-канале департамента.
С 1 июня произойдут следующие изменения:
- 27 маршрут начнет обслуживаться автобусами особо большого класса
- 12 будет курсировать через «Мачтобазу» и «Порт Пермь», автобусов будет больше
- 47 будет перенаправлен до остановки «Гравийный завод»; в Индустриальном районе конечной маршрута будет «Аэропорт Бахаревка»
- 59 перестанет заезжать на остановку «Аэропорт Бахаревка», всеми рейсами будет следовать до остановки «Микрорайон Нагорный»
- 78 – это будет новое наименование маршрута 77К (для упрощения ориентирования), автобусы Lotos 105 заменят на более длинные
С 15 июля маршрут 67 с улицы Революции перенесут на улицу Пушкина, автобусы будут следовать до конечной остановки «Улица Куфонина».
47 и 59 автобусы начнут ходить иначе
Заменят и сами автобусы
Пассажирам стоит быть внимательнее при планировании поездки
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