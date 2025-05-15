В Перми масштабно изменится движение автобусов. Инфографика

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Первые изменения в движении автобусов уже летом
Первые изменения в движении автобусов уже летом Фото:

Власти Перми объявили об изменении в работе шести маршрутов городских автобусов. Они стартуют с 1 июня, сообщили в департаменте транспорта.

«Летом изменится движение нескольких маршрутов общественного транспорта. Корректировки разрабатывались с учетом мнений жителей, общественности и перевозчиков», — говорится в telegram-канале департамента.

С 1 июня произойдут следующие изменения:

  • 27 маршрут начнет обслуживаться автобусами особо большого класса
  • 12 будет курсировать через «Мачтобазу» и «Порт Пермь», автобусов будет больше
  • 47 будет перенаправлен до остановки «Гравийный завод»; в Индустриальном районе конечной маршрута будет «Аэропорт Бахаревка»
  • 59 перестанет заезжать на остановку «Аэропорт Бахаревка», всеми рейсами будет следовать до остановки «Микрорайон Нагорный»
  • 78 – это будет новое наименование маршрута 77К (для упрощения ориентирования), автобусы Lotos 105 заменят на более длинные

С 15 июля маршрут 67 с улицы Революции перенесут на улицу Пушкина, автобусы будут следовать до конечной остановки «Улица Куфонина».

47 и 59 автобусы начнут ходить иначе
47 и 59 автобусы начнут ходить иначе
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Заменят и сами автобусы
Заменят и сами автобусы
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Пассажирам стоит быть внимательнее при планировании поездки
Пассажирам стоит быть внимательнее при планировании поездки
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Власти Перми объявили об изменении в работе шести маршрутов городских автобусов. Они стартуют с 1 июня, сообщили в департаменте транспорта. «Летом изменится движение нескольких маршрутов общественного транспорта. Корректировки разрабатывались с учетом мнений жителей, общественности и перевозчиков», — говорится в telegram-канале департамента. С 1 июня произойдут следующие изменения: С 15 июля маршрут 67 с улицы Революции перенесут на улицу Пушкина, автобусы будут следовать до конечной остановки «Улица Куфонина».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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