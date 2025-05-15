Зеленский утвердил состав делегации для переговоров во главе с Умеровым

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании официальной делегации для участия в переговорах с Россией, которые пройдут в Стамбуле. Об этом говорится в тексте соответствующего документа, опубликованного на сайте президента Украины.
«Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины — делегациями Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки, а также с представителями Российской Федерации, который запланирован на 15-16 мая 2025 года», — уточняется в документе. Возглавит украинскую делегацию министр обороны Рустем Умеров, что также следует из текста указа.
В переговорах в Стамбуле примут участие делегации России и Украины при посредничестве Турции и США. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав российской делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
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