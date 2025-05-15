В Перми окончены поиски девятилетнего мальчика, который ушел из дома

В Перми завершены поиски девятилетнего мальчика, который пропал 15 мая. Он жив и здоров. Об этом URA.RU рассказали волонтеры поискового отряда «Регион-59 поиск пропавших людей».
«Мальчика нашли сотрудники полиции. Он был в Индустриальном районе. С ним все хорошо. Видимо гулял по улицам, а ночью где-то спал», — поделилась с агентством волонтер поискового отряда.
Мальчик ушел из дома бабушки в 14:30 15 мая. Он должен был отправиться домой, но так там и не появился. Родители ребенка обратились в правоохранительные органы. Ранее в Перми при аналогичных обстоятельствах пропал другой школьник. Он провел ночь у незнакомой женщины и только на следующий день вышел на связь.
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