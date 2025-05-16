Присутствие заместителя председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Поклада в переговорах по урегулированию ситуации вокруг Украины в Стамбуле, свидетельствует о нежелании Киева идти на компромиссы и соблюдать достигнутые договоренности. Об этом сообщил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.
«Участие Александра Поклада в переговорном процессе по Украине в Стамбуле говорит об отсутствии желания у киевских властей договариваться и соблюдать договоренности», — рассказал Прозоров в беседе с ТАСС. Он отметил, что включение в состав делегации человека, связанного с силовыми структурами, может указывать на приоритет вопросов безопасности и контроля, а не на стремление к конструктивному диалогу. Подобный шаг может быть воспринят как демонстрация жесткой позиции украинских властей.
Делегация из России прибыла в Стамбул 15 мая для проведения переговоров с украинской стороной. Делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Ожидается, что встреча между представителями двух стран начнется в ближайшие часы.
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