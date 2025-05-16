Экс-сотрудник СБУ выразил опасения по поводу состава делегации Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участие в переговорах в Стамбуле замглавы СБУ демонстрирует жесткую позицию украинских властей
Участие в переговорах в Стамбуле замглавы СБУ демонстрирует жесткую позицию украинских властей Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Присутствие заместителя председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Поклада в переговорах по урегулированию ситуации вокруг Украины в Стамбуле, свидетельствует о нежелании Киева идти на компромиссы и соблюдать достигнутые договоренности. Об этом сообщил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

«Участие Александра Поклада в переговорном процессе по Украине в Стамбуле говорит об отсутствии желания у киевских властей договариваться и соблюдать договоренности», — рассказал Прозоров в беседе с ТАСС. Он отметил, что включение в состав делегации человека, связанного с силовыми структурами, может указывать на приоритет вопросов безопасности и контроля, а не на стремление к конструктивному диалогу. Подобный шаг может быть воспринят как демонстрация жесткой позиции украинских властей.

Делегация из России прибыла в Стамбул 15 мая для проведения переговоров с украинской стороной. Делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Ожидается, что встреча между представителями двух стран начнется в ближайшие часы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Присутствие заместителя председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Поклада в переговорах по урегулированию ситуации вокруг Украины в Стамбуле, свидетельствует о нежелании Киева идти на компромиссы и соблюдать достигнутые договоренности. Об этом сообщил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. «Участие Александра Поклада в переговорном процессе по Украине в Стамбуле говорит об отсутствии желания у киевских властей договариваться и соблюдать договоренности», — рассказал Прозоров в беседе с ТАСС. Он отметил, что включение в состав делегации человека, связанного с силовыми структурами, может указывать на приоритет вопросов безопасности и контроля, а не на стремление к конструктивному диалогу. Подобный шаг может быть воспринят как демонстрация жесткой позиции украинских властей. Делегация из России прибыла в Стамбул 15 мая для проведения переговоров с украинской стороной. Делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Ожидается, что встреча между представителями двух стран начнется в ближайшие часы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...