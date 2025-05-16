Главный энергетик ХМАО побывал на Няганской ГРЭС после аварийной остановки

В Югре директор департамента ЖКХ и энергетики Матвей Каров проинспектировал работу Няганьской ГРЭС. Визит связан с автоматической остановкой двух энергоблоков, который произошел на станции 6 мая.
«Заслушал доклад исполняющего обязанности руководителя по инциденту, который произошел 6 мая. В настоящий момент ведется расследование его причин, результаты направят в Департамент ЖКК и энергетики Югры. Разумеется, инцидент не отразился на потребителях. Тем не менее, нашли узкие места в информационном оповещении и взаимодействии компании со Штабом по энергобезопасности. Внесем дополнительные изменения для того, чтобы информация доходила до Штаба в более оперативные сроки», — подчеркнул Матвей Каров.
Также глава ведомства ознакомился с ходом капитального ремонта на первом энергоблоке, где ведутся работы по обновлению газовой турбины, парового котла, генератора. Кроме того, с руководство ГРЭС обсудили вопросы антитеррористической защищенности критически важной инфраструктуры станции, сообщает Департамент ЖКК и энергетики Югры.
Ранее URA.RU сообщало, что 6 мая на Няганской ГРЭС произошел кратковременный технический сбой. Рисков и угроз для населения инцидент за собой не повлек.
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