Главный энергетик ХМАО побывал на Няганской ГРЭС после аварийной остановки

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Матвей Каров проинспектировал работу Няганьской ГРЭС
Матвей Каров проинспектировал работу Няганьской ГРЭС Фото:

В Югре директор департамента ЖКХ и энергетики Матвей Каров проинспектировал работу Няганьской ГРЭС. Визит связан с автоматической остановкой двух энергоблоков, который произошел на станции 6 мая. 

«Заслушал доклад исполняющего обязанности руководителя по инциденту, который произошел 6 мая. В настоящий момент ведется расследование его причин, результаты направят в Департамент ЖКК и энергетики Югры. Разумеется, инцидент не отразился на потребителях. Тем не менее, нашли узкие места в информационном оповещении и взаимодействии компании со Штабом по энергобезопасности. Внесем дополнительные изменения для того, чтобы информация доходила до Штаба в более оперативные сроки», — подчеркнул Матвей Каров.

Также глава ведомства ознакомился с ходом капитального ремонта на первом энергоблоке, где ведутся работы по обновлению газовой турбины, парового котла, генератора. Кроме того, с руководство ГРЭС обсудили вопросы антитеррористической защищенности критически важной инфраструктуры станции, сообщает Департамент ЖКК и энергетики Югры. 

Ранее URA.RU сообщало, что 6 мая на Няганской ГРЭС произошел кратковременный технический сбой. Рисков и угроз для населения инцидент за собой не повлек. 

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В Югре директор департамента ЖКХ и энергетики Матвей Каров проинспектировал работу Няганьской ГРЭС. Визит связан с автоматической остановкой двух энергоблоков, который произошел на станции 6 мая.  «Заслушал доклад исполняющего обязанности руководителя по инциденту, который произошел 6 мая. В настоящий момент ведется расследование его причин, результаты направят в Департамент ЖКК и энергетики Югры. Разумеется, инцидент не отразился на потребителях. Тем не менее, нашли узкие места в информационном оповещении и взаимодействии компании со Штабом по энергобезопасности. Внесем дополнительные изменения для того, чтобы информация доходила до Штаба в более оперативные сроки», — подчеркнул Матвей Каров. Также глава ведомства ознакомился с ходом капитального ремонта на первом энергоблоке, где ведутся работы по обновлению газовой турбины, парового котла, генератора. Кроме того, с руководство ГРЭС обсудили вопросы антитеррористической защищенности критически важной инфраструктуры станции, сообщает Департамент ЖКК и энергетики Югры.  Ранее URA.RU сообщало, что 6 мая на Няганской ГРЭС произошел кратковременный технический сбой. Рисков и угроз для населения инцидент за собой не повлек. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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