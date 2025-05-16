В НХЛ прокомментировали вылет Овечкина из «Стэнли»

В НХЛ считают, что Овечкин провел отличный сезон, несмотря на вылет
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Овечкин и его команда «Вашингтон Кэпиталз» вылетели из турнира после матча с «Каролиной» со счётом 1:3
Овечкин и его команда «Вашингтон Кэпиталз» вылетели из турнира после матча с «Каролиной» со счётом 1:3 Фото:

Несмотря на вылет «Вашингтон Кэпиталз» и российского нападающего Александра Овечкина из розыгрыша Кубка Стэнли—2025, сезон команды можно считать успешным. Об этом сообщил вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли.

«Да, и „Кэпиталз“, и Алекс провели замечательный сезон. Отличный результат в регулярном чемпионате и попадание в восьмерку лучших команд в плей-офф — нелегкий подвиг», — ответил Дэйли на вопрос корреспондента «Чемпионата». По его словам, команда показала высокие результаты на протяжении всего сезона, что заслуживает отдельного признания.

«Вашингтон Кэпиталз» завершил выступление в Кубке Стэнли, уступив «Каролине Харрикейнз» в пятом матче серии со счетом 1:3 и проиграв в серии 1-4. В этом плей-офф Александр Овечкин отметился пятью заброшенными шайбами и одной результативной передачей за 10 матчей. По итогам регулярного чемпионата столичный клуб занял первое место в Восточной конференции НХЛ.

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Несмотря на вылет «Вашингтон Кэпиталз» и российского нападающего Александра Овечкина из розыгрыша Кубка Стэнли—2025, сезон команды можно считать успешным. Об этом сообщил вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли. «Да, и „Кэпиталз“, и Алекс провели замечательный сезон. Отличный результат в регулярном чемпионате и попадание в восьмерку лучших команд в плей-офф — нелегкий подвиг», — ответил Дэйли на вопрос корреспондента «Чемпионата». По его словам, команда показала высокие результаты на протяжении всего сезона, что заслуживает отдельного признания. «Вашингтон Кэпиталз» завершил выступление в Кубке Стэнли, уступив «Каролине Харрикейнз» в пятом матче серии со счетом 1:3 и проиграв в серии 1-4. В этом плей-офф Александр Овечкин отметился пятью заброшенными шайбами и одной результативной передачей за 10 матчей. По итогам регулярного чемпионата столичный клуб занял первое место в Восточной конференции НХЛ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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