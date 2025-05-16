В НХЛ прокомментировали вылет Овечкина из «Стэнли»

Несмотря на вылет «Вашингтон Кэпиталз» и российского нападающего Александра Овечкина из розыгрыша Кубка Стэнли—2025, сезон команды можно считать успешным. Об этом сообщил вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли.
«Да, и „Кэпиталз“, и Алекс провели замечательный сезон. Отличный результат в регулярном чемпионате и попадание в восьмерку лучших команд в плей-офф — нелегкий подвиг», — ответил Дэйли на вопрос корреспондента «Чемпионата». По его словам, команда показала высокие результаты на протяжении всего сезона, что заслуживает отдельного признания.
«Вашингтон Кэпиталз» завершил выступление в Кубке Стэнли, уступив «Каролине Харрикейнз» в пятом матче серии со счетом 1:3 и проиграв в серии 1-4. В этом плей-офф Александр Овечкин отметился пятью заброшенными шайбами и одной результативной передачей за 10 матчей. По итогам регулярного чемпионата столичный клуб занял первое место в Восточной конференции НХЛ.
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