Овечкин близок к вылету из Кубка Стэнли: обзор плей-офф НХЛ 2024/2025

Второй раунд плей-офф НХЛ в самом разгаре: две серии приближаются к завершению, а российские звезды продолжают бороться за Кубок Стэнли. Команда Александра Овечкина оказалась на грани вылета, а Свечников и Эдмонтон, напротив, близки к выходу в финалы конференций. Подробнее о результатах матчей, сериях команд, а также статистике игроков в плей-офф — в материале URA.RU.
Итоги первого раунда Кубка Стэнли: обзор результатов ? НХЛ
В первом раунде плей-офф наиболее драматичными оказались серии «Виннипег» — «Сент-Луис» и «Даллас» — «Колорадо», которые завершились со счетом 4-3. «Джетс» и «Старз» сумели одержать победы в решающих седьмых матчах.
«Вашингтон» обыграл «Монреаль» (4-1), «Каролина» справилась с «Нью-Джерси» (4-1), «Торонто» победил «Оттаву» (4-2), «Флорида» разгромила «Тампу-Бэй» (4-1), «Вегас» одолел «Миннесоту» (4-2), а «Эдмонтон» в очередной раз выбил из борьбы «Лос-Анджелес» (4-2). Для выхода в финалы конференций командам необходимо одержать четыре победы в серии.
Второй раунд: расстановка сил и текущие результаты ? плей-офф Кубка Стэнли
Плей-офф Кубка Стэнли 2025 года выходит на решающую стадию. После напряженного первого раунда в борьбе за трофей осталось восемь команд. В Восточной конференции «Торонто Мэйпл Лифс» сражаются с «Флоридой Пантерз» (счет в серии 2-2), а «Вашингтон Кэпиталз» уступают «Каролине Харрикейнз» (1-3). В Западной конференции «Виннипег Джетс» противостоят «Даллас Старз» (1-2), а «Вегас Голден Найтс» находятся в тяжелом положении в серии с «Эдмонтон Ойлерз» (1-3).
Уже 13 мая «Каролина» и «Эдмонтон» одержали важные победы, которые могут стать решающими для выхода в финалы конференций. «Харрикейнз» разгромили «Вашингтон» со счетом 5:2, а «Ойлерз» всухую обыграли «Вегас» (3:0).
Овечкин в плей-офф НХЛ 2024/2025: прервал «засуху», но «Вашингтон» в шаге от вылета
«Каролина» уверенно лидирует в серии с «Вашингтоном» — 3-1. Хотя капитан «столичных» Александр Овечкин прервал свою безголевую серию в противостоянии с «Харрикейнз», забросив шайбу в большинстве формата «5 на 3» в четвертом матче, это не помогло его команде избежать поражения.
Шайба стала для Овечкина 77-й в карьере в плей-офф, что позволило ему обойти великого Марио Лемье и занять 12-е место в списке лучших снайперов Кубка Стэнли за всю историю. Следующая цель россиянина — Яромир Ягр с 78 шайбами. Всего с учетом плей-офф Овечкин забросил 974 шайбы в НХЛ — до рекорда Уэйна Гретцки осталось 42 гола.
Однако времени на достижение этой отметки в нынешнем сезоне может не остаться — следующий матч серии состоится 16 мая в Вашингтоне. Поражение в нем будет означать завершение сезона для «Кэпиталз».
Как играют другие команды в плей-офф Кубка Стэнли
«Эдмонтон» восстанавливается после досадной ошибки
В Западной конференции «Эдмонтон» уверенно идет к полуфиналу. После досадного поражения в третьем матче серии с «Вегасом», когда Леон Драйзайтль в последнюю секунду основного времени срезал шайбу в собственные ворота, «нефтяники» смогли реабилитироваться.
В четвертой игре «Ойлерз» разгромили «Голден Найтс» со счетом 3:0. Вратарь Стюарт Скиннер, который ранее не впечатлял в плей-офф, оформил первый шатаут в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, отразив все 24 броска. Героем встречи стал Адам Хенрик, оформивший дубль, а Эвандер Кейн добавил еще одну шайбу. При счете 3-1 в пользу «Эдмонтона» шансы «Вегаса» на спасение серии выглядят минимальными.
Даллас и Флорида: на пути к финалам конференций
В паре «Виннипег» — «Даллас» пока счет 1-2 в пользу «Старз», которые в третьем матче одержали уверенную победу со счетом 5:2. Следующая игра состоится 14 мая.
В Восточной конференции «Флорида» после двух поражений в Торонто выровняла серию, одержав две домашние победы — 5:4 в овертайме и 2:0. Пятый матч пройдет 15 мая на льду «Мэйпл Лифс».
Российские игроки в плей-офф НХЛ в сезоне 2024/2025
Помимо Овечкина, в плей-офф ярко выступают и другие российские хоккеисты. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников занимает второе место в списке снайперов Кубка Стэнли-2025 с семью голами, уступая только Микко Рантанену из «Далласа» (9 шайб).
Свечников также установил рекорд среди россиян по голам в пустые ворота в плей-офф — на его счету уже 5 таких шайб. Он обошел Александра Могильного, Никиту Кучерова и Валерия Ничушкина (по 4). Интересно, что Овечкин, являющийся рекордсменом по голам в пустые ворота в регулярных чемпионатах, ни разу не забрасывал так в плей-офф.
Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов также вносит весомый вклад в успехи своей команды. Так, в четвертом матче с «Вашингтоном» он отметился результативной передачей.
Статистика: лидеры плей-офф по системе «гол+пас»
После 15 матчей второго раунда в списке бомбардиров лидируют:
- Микко Рантанен («Даллас») – 18 (9+9) очков в 10 матчах
- Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 18 (3+15) очков в 10 матчах
- Уильям Нюландер («Торонто») – 15 (6+9) очков в 9 матчах
- Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – 15 (5+10) очков в 10 матчах
- Кайл Коннор («Виннипег») – 13 (5+8) очков в 10 матчах
Из россиян лучшими являются: Андрей Свечников («Каролина») — 7 голов и 8 очков в 9 играх; Кирилл Капризов («Миннесота», вылетел в первом раунде) — 9 (5+4) очков в 6 матчах; Александр Овечкин («Вашингтон») — 5 голов в 9 матчах.
Расписание ключевых матчей плей-офф Кубка Стэнли сезона 2024/2025
14 мая состоится четвертый матч серии «Даллас» — «Виннипег». 15 мая пройдет пятая игра между «Торонто» и «Флоридой», а также пятый матч серии «Вегас» — «Эдмонтон». 16 мая «Вашингтон» примет «Каролину» в пятом матче, а «Виннипег» сыграет с «Далласом». Финал Кубка Стэнли стартует 4 июня 2025 года и также продлится до четырех побед одной из команд.
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