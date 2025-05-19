«С кем надо поговорил»: Паслер озвучил, почему в Свердловской области нет ребцентра для бойцов СВО

Паслера возмутило отсутствие ребцентра для бойцов СВО в Свердловской области

20 мая 2025 в 12:03 Размер текста - 17 +

Денис Паслер занялся поиском объекта для реабилитации бойцов СВО (архиавное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области на данный момент отсутствует специализированный реабилитационный центр для участников специальной военной операции, поскольку ранее выбранное властями учреждение не соответствовало предъявляемым требованиям. Об этом сообщил врио губернатора региона Денис Паслер в ходе 43-го заседания заксо, передает корреспондент URA.RU. По его словам, создание соответствующего центра запланировано на следующий год. «На прошлой неделе эту историю даже озвучивал. Видимо, ДИП плохо об этом сказал, либо постеснялся. Я с вами согласен, такой центр федерального страхового фонда на территории региона отсутствует. Таких центров в стране — 12. Для меня тоже большой вопрос, почему с учетом количества мобилизованных, контрактников и тех, кто служит, а у нас их не мало, можно сказать, мы высоко в лидерах. И почему нет окружного центра у федерального фонда, для меня — это большой вопрос. Мы это обсуждали сегодня и с фондом, я говорил и с министром труда. На что получил ответ, что регион предложил такой объект, который, что называется, было стыдно предлагать. А другие субъекты получили другие объекты, они уже готовятся или приступили к реабилитации. <…> Мы постараемся догнать в этом смысле. Попытаемся отобраться в следующем году, объект мы уже ищем, чтобы он был достойным и привлекательным. Нам такой центр нужен», — сказал Паслер. Кроме того, глава региона отметил, что создаваемый реабилитационный центр обязан в полной мере отвечать установленным стандартам и потребностям военнослужащих. «Нам квота не предоставляется, она нам, что называется, положена по определению. Потому что это касается ребят, которые служат, и тех, кого мы должны реабилитировать. Если она будет не соответствовать тем потребностям, которые по медицинским показаниям, по итогам демобилизации положены, то будут проблемы. Поэтому искренне надеюсь, что она равна ровно тем потребностям ребят, которые возвращаются», — заявил он. URA.RU следило за заседанием в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области на данный момент отсутствует специализированный реабилитационный центр для участников специальной военной операции, поскольку ранее выбранное властями учреждение не соответствовало предъявляемым требованиям. Об этом сообщил врио губернатора региона Денис Паслер в ходе 43-го заседания заксо, передает корреспондент URA.RU. По его словам, создание соответствующего центра запланировано на следующий год. «На прошлой неделе эту историю даже озвучивал. Видимо, ДИП плохо об этом сказал, либо постеснялся. Я с вами согласен, такой центр федерального страхового фонда на территории региона отсутствует. Таких центров в стране — 12. Для меня тоже большой вопрос, почему с учетом количества мобилизованных, контрактников и тех, кто служит, а у нас их не мало, можно сказать, мы высоко в лидерах. И почему нет окружного центра у федерального фонда, для меня — это большой вопрос. Мы это обсуждали сегодня и с фондом, я говорил и с министром труда. На что получил ответ, что регион предложил такой объект, который, что называется, было стыдно предлагать. А другие субъекты получили другие объекты, они уже готовятся или приступили к реабилитации. <…> Мы постараемся догнать в этом смысле. Попытаемся отобраться в следующем году, объект мы уже ищем, чтобы он был достойным и привлекательным. Нам такой центр нужен», — сказал Паслер. Кроме того, глава региона отметил, что создаваемый реабилитационный центр обязан в полной мере отвечать установленным стандартам и потребностям военнослужащих. «Нам квота не предоставляется, она нам, что называется, положена по определению. Потому что это касается ребят, которые служат, и тех, кого мы должны реабилитировать. Если она будет не соответствовать тем потребностям, которые по медицинским показаниям, по итогам демобилизации положены, то будут проблемы. Поэтому искренне надеюсь, что она равна ровно тем потребностям ребят, которые возвращаются», — заявил он. URA.RU следило за заседанием в режиме онлайн.