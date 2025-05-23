Цены на iPhone рискуют взлететь из-за нового решения Трампа

Президент США Дональд Трамп хочет ввести новые торговые пошлины в 25%. Они могут повысить цены на iPhone, если их разработчик, американской компания Apple, будет производить их не на территории Штатов, сообщил американский лидер.
«Я уже давно проинформировал Тима Кука (менеджер и гендиректор Apple — прим. URA.RU) из Apple, что ожидаю, что их iPhone, которые будут продаваться в США, будут производиться здесь же, а не в Индии или где-либо еще. Если это будет не так, Apple должна заплатить тариф в размере не менее 25%», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Остается неясным, обладает ли Дональд Трамп полномочиями по введению тарифов в отношении отдельной компании, пишет агентство Reuters. В прошлом месяце сообщалось, что Apple рассматривает Индию как альтернативную площадку для производства iPhone на фоне введенных Трампом тарифов на импорт из Китая. Подобные меры вызвали обеспокоенность по поводу стабильности цепочек поставок и возможного роста цен на телефоны.
Ранее американские власти так же были обеспокоены по поводу планов Apple на соглашение с китайской Alibaba в области искусственного интеллекта (ИИ). Так, отмечается, что компания из США стремится достичь договоренности с Alibaba, чтобы предоставить в Китае доступ к функциям на базе ИИ для пользователей iPhone, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.