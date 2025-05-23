В Челябинске в ДТП с разворотом погиб человек. Фото

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Водитель нарушил ПДД, разворачиваясь не из крайней левой полосы
Водитель нарушил ПДД, разворачиваясь не из крайней левой полосы Фото:

В Челябинске 23 мая пассажирка погибла в ДТП на улице Черкасской. Подробности аварии рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

«23 мая в 13:00 часов возле дома 26/1 на улице Черкасская произошла авария. В результате водитель автомобиля Renault получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение, его пассажир, женщина 1973 года рождения, от полученных травм скончалась в больнице», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областной госавтоинспекции уточнили, что по предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Touareg, мужчина 1982 года рождения, при развороте вне перекрестка не занял крайнее левое положение на дороге и врезался в двигающийся попутно слева автомобиль Renault Duster, которым управлял мужчина 1979 года рождения. После этого автомобиль Renault Duster отлетел влево и врезался в металлическую электроопору.

Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения установили, что ни водитель, ни пассажир автомобиля Renault Duster не были пристегнуты ремнями безопасности. В настоящее время на месте происшествия продолжают работу представители ГИБДД и следственно-оперативная группа, которые занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.

В ДТП пострадали две иномарки, водитель в больнице, пассажирка погибла
В ДТП пострадали две иномарки, водитель в больнице, пассажирка погибла
Фото:
Авария произошла на улице Черкасской
Авария произошла на улице Черкасской
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В Челябинске 23 мая пассажирка погибла в ДТП на улице Черкасской. Подробности аварии рассказали в пресс-службе областной ГИБДД. «23 мая в 13:00 часов возле дома 26/1 на улице Черкасская произошла авария. В результате водитель автомобиля Renault получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение, его пассажир, женщина 1973 года рождения, от полученных травм скончалась в больнице», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областной госавтоинспекции уточнили, что по предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Touareg, мужчина 1982 года рождения, при развороте вне перекрестка не занял крайнее левое положение на дороге и врезался в двигающийся попутно слева автомобиль Renault Duster, которым управлял мужчина 1979 года рождения. После этого автомобиль Renault Duster отлетел влево и врезался в металлическую электроопору. Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения установили, что ни водитель, ни пассажир автомобиля Renault Duster не были пристегнуты ремнями безопасности. В настоящее время на месте происшествия продолжают работу представители ГИБДД и следственно-оперативная группа, которые занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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