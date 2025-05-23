Полиция Челябинска начала проверку ночной драки в Ленинском районе

Полиция Челябинска выясняет обстоятельства ночной драки, которая произошла во дворе одного из домов по улице Вагнера. В результате один из мужчин обратился в больницу с травмами головы, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка полиции.
«Сегодня ночью в полицию Ленинского района поступило сообщение от медицинских работников о том, что к ним обратился мужчина с ушибами головы. Сотрудниками полиции в настоящее время проводится проверка, установлено, что конфликтовавшие стороны знакомы между собой. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Драка началась около часа ночи 23 мая в Ленинском районе Челябинска. Компания мужчин вступила в конфликт с другой компанией, один из них разбил бутылку, сделав «розочку». Во время выяснений отношений был сильно избит один из нападавших, при этом во время диалога они называли друг другу клички местных криминальных авторитетов.
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