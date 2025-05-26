Челябинские бизнесмены раскупают оборудование для лабораторий медклиник и заводов

Челябинские предприниматели в первом квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 стали на 34% чаще интересоваться оборудованием для логистических компаний и складов. Также на 7% вырос спрос на оборудование для медицинских клиник и лабораторий, сообщили в пресс-службе «Авито бизнес 360».
«В лидерах роста спроса в Челябинске — оборудование для логистических компаний. Также наблюдается тренд в виде растущего спроса на оборудование для лабораторий и медклиник», — сообщили в пресс-службе.
Также в топ-3 по городу по доле спроса оказалось промышленное, торговое и пищевое оборудование. При этом за год количество оборудования для бизнеса, выставленное на продажу в Челябинске, выросло на 62%. А доля нового оборудования от производителей и дилеров составила 87%.
В целом по России в начале 2025 года драйверами спроса на оборудование для бизнеса остались регионы, однако Москва по-прежнему — в пятерке лидеров. Так, в топ-5 регионов-лидеров по этому показателю вошли Тула (+5,5%), Красноярск (+5%), Липецк (+5%), Симферополь (+2,5%) и Москва (+2,5%).
Сильнее всего за год спрос на оборудование вырос в Симферополе (+6%), Севастополе (+4%), Оренбурге (+3%) и Магнитогорске (+2%). Количество предложений о продаже оборудования втрое увеличилось в Казани, за которой следуют Новый Уренгой (+90%), Липецк (+85%), Ханты-Мансийск (+83%) и Архангельск (+83%).
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