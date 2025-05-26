Челябинские бизнесмены раскупают оборудование для лабораторий медклиник и заводов

В Челябинске взлетел спрос на оборудование для лабораторий медклиник и заводов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Также на 62% за год выросло количество выставленного на продажу оборудования
Также на 62% за год выросло количество выставленного на продажу оборудования Фото:

Челябинские предприниматели в первом квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 стали на 34% чаще интересоваться оборудованием для логистических компаний и складов. Также на 7% вырос спрос на оборудование для медицинских клиник и лабораторий, сообщили в пресс-службе «Авито бизнес 360».

«В лидерах роста спроса в Челябинске — оборудование для логистических компаний. Также наблюдается тренд в виде растущего спроса на оборудование для лабораторий и медклиник», — сообщили в пресс-службе.

Также в топ-3 по городу по доле спроса оказалось промышленное, торговое и пищевое оборудование. При этом за год количество оборудования для бизнеса, выставленное на продажу в Челябинске, выросло на 62%. А доля нового оборудования от производителей и дилеров составила 87%.

В целом по России в начале 2025 года драйверами спроса на оборудование для бизнеса остались регионы, однако Москва по-прежнему — в пятерке лидеров. Так, в топ-5 регионов-лидеров по этому показателю вошли Тула (+5,5%), Красноярск (+5%), Липецк (+5%), Симферополь (+2,5%) и Москва (+2,5%).

Сильнее всего за год спрос на оборудование вырос в Симферополе (+6%), Севастополе (+4%), Оренбурге (+3%) и Магнитогорске (+2%). Количество предложений о продаже оборудования втрое увеличилось в Казани, за которой следуют Новый Уренгой (+90%), Липецк (+85%), Ханты-Мансийск (+83%) и Архангельск (+83%).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинские предприниматели в первом квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 стали на 34% чаще интересоваться оборудованием для логистических компаний и складов. Также на 7% вырос спрос на оборудование для медицинских клиник и лабораторий, сообщили в пресс-службе «Авито бизнес 360». «В лидерах роста спроса в Челябинске — оборудование для логистических компаний. Также наблюдается тренд в виде растущего спроса на оборудование для лабораторий и медклиник», — сообщили в пресс-службе. Также в топ-3 по городу по доле спроса оказалось промышленное, торговое и пищевое оборудование. При этом за год количество оборудования для бизнеса, выставленное на продажу в Челябинске, выросло на 62%. А доля нового оборудования от производителей и дилеров составила 87%. В целом по России в начале 2025 года драйверами спроса на оборудование для бизнеса остались регионы, однако Москва по-прежнему — в пятерке лидеров. Так, в топ-5 регионов-лидеров по этому показателю вошли Тула (+5,5%), Красноярск (+5%), Липецк (+5%), Симферополь (+2,5%) и Москва (+2,5%). Сильнее всего за год спрос на оборудование вырос в Симферополе (+6%), Севастополе (+4%), Оренбурге (+3%) и Магнитогорске (+2%). Количество предложений о продаже оборудования втрое увеличилось в Казани, за которой следуют Новый Уренгой (+90%), Липецк (+85%), Ханты-Мансийск (+83%) и Архангельск (+83%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...