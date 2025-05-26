Свердловский школьник пришел на экстремальное шоу, чтобы выиграть пари с отцом

Григорий Кузнецов из Екатеринбурга принял участие в шоу «Суперниндзя. Дети», чтобы выиграть пари. Мальчик поспорил, что если он победит, его отец бросит курить. Выпуск с 13-летним екатеринбуржцем вышел в эфир на телеканале СТС 26 мая.
«Папа вроде курит с 16 или с 14 лет. Мы с ним договаривались, что если я выиграю всероссийские соревнования, то он бросает курить. Но я не выиграл. Тогда он сказал, что если выиграю „Суперниндзя“, то он бросит», — поделился Григорий в выпуске.
Юный спортсмен рассказал, что его дедушка умер от курения — у мужчины атрофировались легкие. Теперь Гриша боится, что то же самое может произойти и с его отцом.
К сожалению, Гриша выбыл на самом первом испытании трассы — параллельных бревнах. Он упал в воду, так и не собрав ни одного светящегося кольца, которые необходимы для прохода на следующий этап.
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