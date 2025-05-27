Путин заявил, что многие видят Россию оплотом традиционных ценностей

Россия воспринимается во многих странах как оплот традиционных духовно-нравственных ценностей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».
«Хочу подчеркнуть, что многие коллеги, единомышленники из-за рубежа активно принимают участие в нашей совместной созидательной работе. Более того, они даже и говорят об этом, что видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей, близких людям по всей планете», — сказал Путин. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».
Российский лидер также отметил, что во многих государствах эти идеи находят отклик у лиц, обладающих значительными властными полномочиями. Это, по его словам, не может не вызывать удовлетворения.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что в последние годы отечественная экономика демонстрирует уверенный рост, охватывающий различные секторы. В 2023 году темпы роста экономики достигли 4,1%, а по итогам 2024 года этот показатель увеличился до 4,3%. Президент подчеркнул, что положительная динамика не ограничивается отдельными направлениями, а носит всесторонний характер.
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