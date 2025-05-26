26 мая 2025

Путин: российская экономика демонстрирует хорошие показатели роста

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин оценил рост российской экономики
Путин оценил рост российской экономики Фото:

Показатели роста российской экономики в последние годы остаются высокими и охватывают широкий спектр отраслей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов РФ.

«В позапрошлом году рост экономики составил 4,1%, а в прошлом — 4,3% — хороший показатель. Причем этот рост был сосредоточен не в отдельных отраслях, не носил локальный характер», — подчеркнул президент, передает РИА Новости. По его словам, экономический рост наблюдается сразу в нескольких сферах: в промышленности, сельском хозяйстве, цифровых технологиях, сфере услуг и финансов.

Ранее Владимир Путин уже подчеркивал, что рост российской экономики обеспечивается не только оборонно-промышленным комплексом, но и развитием других секторов, включая виноделие, индустрию гостеприимства и высокие технологии. Он отмечал, что успехи бизнеса в условиях санкций стали возможны благодаря совместной работе государства, предпринимателей и трудовых коллективов.

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Показатели роста российской экономики в последние годы остаются высокими и охватывают широкий спектр отраслей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов РФ. «В позапрошлом году рост экономики составил 4,1%, а в прошлом — 4,3% — хороший показатель. Причем этот рост был сосредоточен не в отдельных отраслях, не носил локальный характер», — подчеркнул президент, передает РИА Новости. По его словам, экономический рост наблюдается сразу в нескольких сферах: в промышленности, сельском хозяйстве, цифровых технологиях, сфере услуг и финансов. Ранее Владимир Путин уже подчеркивал, что рост российской экономики обеспечивается не только оборонно-промышленным комплексом, но и развитием других секторов, включая виноделие, индустрию гостеприимства и высокие технологии. Он отмечал, что успехи бизнеса в условиях санкций стали возможны благодаря совместной работе государства, предпринимателей и трудовых коллективов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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