Писатель Экслер попал в список иноагентов

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Экслера добавили в список иноагентов 30 мая
Экслера добавили в список иноагентов 30 мая Фото:

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в список иностранных агентов писателя Алексея Экслера, журналиста Александра Черкасова и фотожурналиста Евгения Фельдмана. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

«...В реестр иностранных агентов включены Г.Н. Охотин, А.В. Поливанова, А.И. Ракша, Е.О. Фельдман, А.В. Черкасов, А.Б. Экслер», — сообщило ведомство на своем сайте. Кроме того, в реестр добавлен ресурс «Москва против мобилизации».

Ранее, 16 мая, Минюст расширял список иностранных агентов. В него были включены журналистка Ксения Лученко, политолог Михаил Комин, правозащитник Лутфие Зудиева.

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Министерство юстиции Российской Федерации внесло в список иностранных агентов писателя Алексея Экслера, журналиста Александра Черкасова и фотожурналиста Евгения Фельдмана. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. «...В реестр иностранных агентов включены Г.Н. Охотин, А.В. Поливанова, А.И. Ракша, Е.О. Фельдман, А.В. Черкасов, А.Б. Экслер», — сообщило ведомство на своем сайте. Кроме того, в реестр добавлен ресурс «Москва против мобилизации». Ранее, 16 мая, Минюст расширял список иностранных агентов. В него были включены журналистка Ксения Лученко, политолог Михаил Комин, правозащитник Лутфие Зудиева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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