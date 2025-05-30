Писатель Экслер попал в список иноагентов

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в список иностранных агентов писателя Алексея Экслера, журналиста Александра Черкасова и фотожурналиста Евгения Фельдмана. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
«...В реестр иностранных агентов включены Г.Н. Охотин, А.В. Поливанова, А.И. Ракша, Е.О. Фельдман, А.В. Черкасов, А.Б. Экслер», — сообщило ведомство на своем сайте. Кроме того, в реестр добавлен ресурс «Москва против мобилизации».
Ранее, 16 мая, Минюст расширял список иностранных агентов. В него были включены журналистка Ксения Лученко, политолог Михаил Комин, правозащитник Лутфие Зудиева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.