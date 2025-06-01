CBS узнал, предупредила ли Украина Белый дом об атаке на Россию

CBS: США не знали о планируемой атаке дронов ВСУ на Россию
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США отказались комментировать атаки ВСУ на Россию
США отказались комментировать атаки ВСУ на Россию Фото:

Украина не предупреждала правительство США о планируемой атаке на Россию. Об этом заявило издание CBS News.

«Белый дом не знал о ее (Украина) предстоящей атаке», — написало CBC News. Они добавили, что официальные представители Белого дома отказались давать комментарии по этому поводу.

Ранее беспилотники атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях, причем в обоих случаях дроны, согласно свидетельствам очевидцев, запускались с грузовых автомобилей. Эти события произошли на фоне других инцидентов — в ночь с 31 мая на 1 июня автомобильный мост обрушился на железнодорожный состав №86 маршрута Климов-Москва из-за подрыва опоры конструкции.

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Украина не предупреждала правительство США о планируемой атаке на Россию. Об этом заявило издание CBS News. «Белый дом не знал о ее (Украина) предстоящей атаке», — написало CBC News. Они добавили, что официальные представители Белого дома отказались давать комментарии по этому поводу. Ранее беспилотники атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях, причем в обоих случаях дроны, согласно свидетельствам очевидцев, запускались с грузовых автомобилей. Эти события произошли на фоне других инцидентов — в ночь с 31 мая на 1 июня автомобильный мост обрушился на железнодорожный состав №86 маршрута Климов-Москва из-за подрыва опоры конструкции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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