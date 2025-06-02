«Коммерсант»: Россия намерена сменить посла в Турции

Россия планирует назначить новым послом в Турции Сергея Вершинина, который в настоящее время занимает должность заместителя министра иностранных дел РФ. Об этом сообщил «Коммерсант».
«Новым главой дипмиссии станет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин», — написал «Коммерсант» ссылкой на свои источники. Он сменит Алексея Ерхова, который занимал этот пост с 2017 года.
Вершинин с марта 2018 года был заместителем министра иностранных дел, ранее руководил департаментом Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ. С 2011 года он также был спецпредставителем главы МИД по ближневосточному урегулированию. С 2017 года Вершинин возглавлял российскую делегацию на переговорах в астанинском формате.
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