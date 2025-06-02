«Коммерсант»: Россия намерена сменить посла в Турции

«Коммерсант»: новым послом РФ в Турции станет замглавы МИД Сергей Вершинин
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Пост российского посла занимал Алексей Ерхов
Пост российского посла занимал Алексей Ерхов Фото:

Россия планирует назначить новым послом в Турции Сергея Вершинина, который в настоящее время занимает должность заместителя министра иностранных дел РФ. Об этом сообщил «Коммерсант».

«Новым главой дипмиссии станет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин», — написал «Коммерсант» ссылкой на свои источники. Он сменит Алексея Ерхова, который занимал этот пост с 2017 года.

Вершинин с марта 2018 года был заместителем министра иностранных дел, ранее руководил департаментом Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ. С 2011 года он также был спецпредставителем главы МИД по ближневосточному урегулированию. С 2017 года Вершинин возглавлял российскую делегацию на переговорах в астанинском формате. 

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Россия планирует назначить новым послом в Турции Сергея Вершинина, который в настоящее время занимает должность заместителя министра иностранных дел РФ. Об этом сообщил «Коммерсант». «Новым главой дипмиссии станет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин», — написал «Коммерсант» ссылкой на свои источники. Он сменит Алексея Ерхова, который занимал этот пост с 2017 года. Вершинин с марта 2018 года был заместителем министра иностранных дел, ранее руководил департаментом Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ. С 2011 года он также был спецпредставителем главы МИД по ближневосточному урегулированию. С 2017 года Вершинин возглавлял российскую делегацию на переговорах в астанинском формате. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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