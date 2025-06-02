Скончался китайский военачальник Сюй Цилян

Скончался бывший заместитель главы Центрального военного совета Китая Сюй Цилян. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
«Сюй Цилян скончался в возрасте 75 лет в Пекине», — написало издании «Синьхуа». Сообщается, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Издание South China Morning Post характеризует Сюй Циляна как одного из ведущих китайских военачальников. Кончина наступила 2 июня в 12:12 по пекинскому времени.
Сюй Цилян родился в марте 1950 года в провинции Шаньдун, начав военную карьеру в 1966 году. Он прошел обучение в авиационных школах, служил пилотом, командовал авиадивизиями и армиями ВВС, получив в 2007 году звание генерал-полковника. С 2007 по 2012 год Сюй занимал пост замначальника Генштаба НОАК и командующего ВВС, а с 2012 по 2022 год — заместителя председателя ЦВС. Он также входил в состав Политбюро ЦК КПК 18-го и 19-го созывов.
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