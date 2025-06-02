Еврокомиссия сворачивает торговые преференции для Украины

Еврокомиссия начинает переход к прежним тарифным условиям экспорта для Украины
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Первое совещание по переходному периоду назначено на 2 июня
Первое совещание по переходному периоду назначено на 2 июня Фото:

Еврокомиссия (ЕК) начала переходный период от автономных торговых мер к прежним тарифным условиям для украинского экспорта. Об этом заявил пресс-секретарь ЕК Олоф Жилл

«Автономные торговые меры (АТМ) ЕС для Украины истекают 5 июня, в четверг. Мы сейчас постепенно вводим переходные правила», — сообщил Олоф Жилл. Его слова приводит «Интерфакс». Он добавил, что это позволит сторонам найти оптимальное решение в рамках соглашения о свободной торговле.

Первое совещание по вопросу компенсации украинских потерь от отмены преференций запланировано на 2 июня. Жилл отметил, что переходные меры предусматривают возврат к тарифным условиям, действовавшим до введения АТМ в 2022 году.

Ранее Еврокомиссия предупреждал о риске торговой войны. Это было сделано из-за решения США повысить тарифы на сталь, сообщает «Царьград».

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Еврокомиссия (ЕК) начала переходный период от автономных торговых мер к прежним тарифным условиям для украинского экспорта. Об этом заявил пресс-секретарь ЕК Олоф Жилл «Автономные торговые меры (АТМ) ЕС для Украины истекают 5 июня, в четверг. Мы сейчас постепенно вводим переходные правила», — сообщил Олоф Жилл. Его слова приводит «Интерфакс». Он добавил, что это позволит сторонам найти оптимальное решение в рамках соглашения о свободной торговле. Первое совещание по вопросу компенсации украинских потерь от отмены преференций запланировано на 2 июня. Жилл отметил, что переходные меры предусматривают возврат к тарифным условиям, действовавшим до введения АТМ в 2022 году. Ранее Еврокомиссия предупреждал о риске торговой войны. Это было сделано из-за решения США повысить тарифы на сталь, сообщает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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