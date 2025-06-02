Еврокомиссия сворачивает торговые преференции для Украины

Еврокомиссия (ЕК) начала переходный период от автономных торговых мер к прежним тарифным условиям для украинского экспорта. Об этом заявил пресс-секретарь ЕК Олоф Жилл
«Автономные торговые меры (АТМ) ЕС для Украины истекают 5 июня, в четверг. Мы сейчас постепенно вводим переходные правила», — сообщил Олоф Жилл. Его слова приводит «Интерфакс». Он добавил, что это позволит сторонам найти оптимальное решение в рамках соглашения о свободной торговле.
Первое совещание по вопросу компенсации украинских потерь от отмены преференций запланировано на 2 июня. Жилл отметил, что переходные меры предусматривают возврат к тарифным условиям, действовавшим до введения АТМ в 2022 году.
Ранее Еврокомиссия предупреждал о риске торговой войны. Это было сделано из-за решения США повысить тарифы на сталь, сообщает «Царьград».
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