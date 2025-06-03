В отдаленном селе Веселовка под Златоустом (Челябинская область) жители сутки и более вынуждены оставаться без электричества и связи с внешним миром. Как стало известно URA.RU, деревянные столбы заросли деревьями и кустарником, но виноватых найти непросто — у линии три собственника, а город за свет не отвечает.
«Годами ничего не меняется. По правилам, отключение не должно превышать 24 часа. Поэтому когда подходит время, нам ставят генераторы. Провода тянутся по столбам, давно отслужившим срок. Они сгнили, подкосились и заросли лесом. Подлесок рвет кабели. За нами еще Плотинка, там тоже страдают от постоянных отключений», — посетовала URA.RU жительница Светлана Арсентьева.
В пресс-службе мэрии Златоуста информагентству рассказали, что проведение работ в охранной зоне является обязанностью сетевой компании, в данном случае, «Россети Урал». Вице-мэр Вячеслав Бобылев к ним уже обращался с просьбами о подрезке деревьев. При этом в пресс-службе филиала компании, «Челябэнерго», уточнили: линия находится на балансе трех владельцев. Как стало известно URA.RU, другие компании — «ЭК Маяк» и «Златэнерготелеком».
«Электроснабжение Веселовки и Плотинки осуществляется по кабельно-воздушной линии электропередачи шесть киловольт. „Россети Урал“ эксплуатирует только часть линии, проходящую по территории Златоуста, и распределительный электросетевой комплекс 0,4 киловольт», — заявили URA.RU в компании.
За последнее время населенные пункты надолго оставались без электричества 25 и 31 мая. Причиной инцидентов стало повреждение на участке сети, принадлежащем одному из трех собственников, к которому «Россети Урал» отношения не имеют. Однако энергетики компании запитали клиентов на время выполнения восстановительных работ: сначала доставили пять генераторов, затем — четыре.
«Проблема отключений тянется из 90-х. Старожилы рассказывают, что в 1999 году людям пришлось девять месяцев сидеть без света. Кто живет в многоквартирных домах, еду готовили во дворах на улице», — добавила Арсентьева.
Жители обратились в городскую прокуратуру. Нарушений в середине апреля там не обнаружили, заметив, что нормативно допускается аварийное отключение в течение года на общий срок до 72 часов. К моменту обращения было 32 часа. Председатель комиссии горсобрания по инфраструктуре Андрей Терентьев заметил URA.RU, что вопрос депутаты изучили. Бобылеву рекомендовали проработать вопрос, можно ли подать заявку на изменение категории надежности электроснабжения Веселовки. Появилась рабочая группа, в которую вошли заинтересованные стороны. Ей предстоит заняться сетевым хозяйством, протяженность которого до села составила 18 км.
Большая протяженность затрудняет поиск места аварии. Специалистам, чтобы обнаружить поломку, приходится проходить весь путь. До Плотинки — 20 км. До нее опоры стоят новые. Столбы под нажимом прокуратуры впервые установили шесть лет назад. Однако ситуация лучше не стала и там: линия зависит от дороги на Веселовку. И когда в селе нет света, то и деревня страдает. При отключениях без света вместе с жителями остается малый бизнес: производство детских городков и гостиница.
«К нам приезжают туристы, которым надо отдыхать. Люди ждут комфорта. Чтобы его обеспечить, приходится работать в убыток. Без холодильников портятся продукты: мы выбрасываем. А приготовить еду — отдельный квест: мощности генераторов для большой плиты не хватает», — пожаловалась URA.RU директор «Веселой мельницы» Татьяна Рыбкина.
В Веселовке работает магазин, который при отключениях не закрывается лишь потому, что владелец приобрел генератор. Пропадает сотовая связь: люди не могут вызвать ни пожарную, ни скорую помощь. При возобновлении подачи энергии напряжение скачет, а техника в домах перегорает. Поставят ли новые столбы, не известно. Пресс-служба минстроя региона посоветовала обратиться в министерство тарифного регулирования. Запрос URA.RU туда направило. Пока же доведенные до отчаяния, веселовцы готовятся записать видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Надеются, что, может, тогда их проблема начнет решаться.
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