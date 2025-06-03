Тонны семян льна экспортировали в Германию из Пермского края

С начала 2025 года из Пермского края в Германию было отправлено 154 тонны семян льна. Они предназначены для употребления в пищу.
«Специалисты осуществили контроль отгрузки очередной партии в объеме 110 тонн, предназначенной для последующей переработки в Германии. Перед экспортом сотрудники провели фитосанитарный осмотр и отбор проб семян. По данным исследований, выполненных Пермским филиалом ФГБУ „ВНИИКР“, каких-либо вредных организмов в партиях выявлено не было, — сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю на официальном сайте.
В Управлении также отметили, что на весь экспортируемый товар были оформлены необходимые сертификаты, разрешающие его вывоз за пределы страны. Ранее URA.RU сообщало о том, что из Пермского края в Монголию было экспортировано 292,6 тонны семян различных сельскохозяйственных культур, включая пшеницу, овес, клевер и лен-долгунец. В аналогичном периоде 2024 года подобные поставки не осуществлялись.
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