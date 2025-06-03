Тонны семян льна экспортировали в Германию из Пермского края

Россельхознадзор: в Германию из Пермского края отправили 154 тонны семян льна
© Служба новостей «URA.RU»
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Перед экспортом сотрудники провели фитосанитарный осмотр и отбор проб семян
Перед экспортом сотрудники провели фитосанитарный осмотр и отбор проб семян Фото:

С начала 2025 года из Пермского края в Германию было отправлено 154 тонны семян льна. Они предназначены для употребления в пищу. 

«Специалисты осуществили контроль отгрузки очередной партии в объеме 110 тонн, предназначенной для последующей переработки в Германии. Перед экспортом сотрудники провели фитосанитарный осмотр и отбор проб семян. По данным исследований, выполненных Пермским филиалом ФГБУ „ВНИИКР“, каких-либо вредных организмов в партиях выявлено не было, — сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю на официальном сайте. 

В Управлении также отметили, что на весь экспортируемый товар были оформлены необходимые сертификаты, разрешающие его вывоз за пределы страны. Ранее URA.RU сообщало о том, что из Пермского края в Монголию было экспортировано 292,6 тонны семян различных сельскохозяйственных культур, включая пшеницу, овес, клевер и лен-долгунец. В аналогичном периоде 2024 года подобные поставки не осуществлялись.

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С начала 2025 года из Пермского края в Германию было отправлено 154 тонны семян льна. Они предназначены для употребления в пищу.  «Специалисты осуществили контроль отгрузки очередной партии в объеме 110 тонн, предназначенной для последующей переработки в Германии. Перед экспортом сотрудники провели фитосанитарный осмотр и отбор проб семян. По данным исследований, выполненных Пермским филиалом ФГБУ „ВНИИКР“, каких-либо вредных организмов в партиях выявлено не было, — сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю на официальном сайте.  В Управлении также отметили, что на весь экспортируемый товар были оформлены необходимые сертификаты, разрешающие его вывоз за пределы страны. Ранее URA.RU сообщало о том, что из Пермского края в Монголию было экспортировано 292,6 тонны семян различных сельскохозяйственных культур, включая пшеницу, овес, клевер и лен-долгунец. В аналогичном периоде 2024 года подобные поставки не осуществлялись.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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